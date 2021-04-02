Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти: названы сроки

Страны ОПЕК и Россия выразили уверенность в восстановлении мировой экономики, согласившись постепенно увеличивать добычу нефти в ближайшие месяцы. Так, организация стран-экспортеров нефти и ее союзники добавят более 2 млн баррелей в сутки к мировым поставкам нефти с мая по июль.

Об этом сообщает Bloomberg. До встречи руководства 1 апреля ожидалось, что оно сохранит свою осторожную позицию, отложив текущие сокращения поставок, как это было в прошлом месяце. Тем не менее Саудовская Аравия и ее союзники показали, что теперь они более убеждены в том, что спрос на топливо находится на более твердой основе после годичного падения из-за коронавируса.

По мере того как такие страны, как США, быстро расширяют свои программы вакцинации, появляются все новые сигналы о том, что нефтяной рынок исцеляется. Отметим, на прошлой неделе американские нефтеперерабатывающие заводы переработали больше всего сырой нефти с начала пандемии.

Хоть европейское потребление нефти остается слабым, поскольку Франция, Германия и Италия продлевают или вводят новые ограничения, показатели спроса со стороны Китая остаются сильными. Среднемировое семидневное число коммерческих рейсов, вылетающих каждый день, достигло 31 марта постпандемического максимума в 77 708.

"Даже в тех секторах, которые сильно пострадали, таких как авиаперевозки, есть признаки значительного улучшения", – сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман на открытии видеоконференции ОПЕК.

При этом крупные потребители, включая США и Индию, призывают ОПЕК+ держать цены под контролем. Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм позвонила своему саудовскому коллеге накануне встречи организации, чтобы подчеркнуть важность доступной энергии. Принц Абдулазиз сказал журналистам, что они не обсуждали нефтяной рынок.

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