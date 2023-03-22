Российский корабль задержали у берегов к Финляндии: судно попалось на перевозке удобрений кремлевского олигарха

В Финляндии впервые задержали российское грузовое судно с удобрениями. Предполагается, что груз принадлежит подсанкционному российскому олигарху, и потому не может быть доставлен в страну Евросоюза. Стоимость удобрений оценивается в 10-12 млн евро (это около 20 тыс. тонн товара).

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Судно Smew находится за пределами порта Котка, сообщает финский портал Yle. Корабль ожидает разрешения властей страны на вывоз груза уже за пределы Финляндии. При этом такого разрешения может и не быть – удобрения могут попасть под санкционную "заморозку".

"Это первый случай, когда санкции ЕС препятствовали продвижению груза в порту Финляндии", – сказал исполнительный директор порта Хамина-Котка Киммо Наски. Вопросом занимается Министерство иностранных дел Финляндии.

Имя российского олигарха не указано. Однако известно, что согласно правилам ЕС, любые активы этого лица "должны быть немедленно заморожены в случае обнаружения", объяснила руководитель санкционного отдела министерства иностранных дел Пиа Сариваара.

Впрочем, есть вариант, при котором российское судно отпустят. По словам Сариваары, груз могут пропустить далее, если удобрения следуют в третью страну и "необходимы для обеспечения производства продуктов питания".

Отмечается, что Россия является крупнейшим в мире производителем сельскохозяйственных удобрений, и ООН полагает, "эти удобрения играют очень важную роль в мировом производстве продуктов питания". Многие компании по производству удобрений в РФ принадлежат олигархам, тесно связанным с Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия шантажирует весь мир и угрожает не продлить "зерновое о соглашение" об экспорте украинской продукции по Черному морю. Одним из условий Кремля является возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса", который РФ использует для экспорта удобрений. Также Россия требует переподключить Россельхозбанк к SWIFT.

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