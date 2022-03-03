Российский аналитик выпил за упокой Фондового рынка РФ в прямом эфире

Российский финансовый аналитик, основатель экспертного клуба SOYUZniki Александр Бутманов в прямом эфире РБК выпил за упокой Фондового рынка РФ. Ведущей телеканала такие действия эксперта не понравились.

Действия аналитика показали в прямом эфире телеканала. После ведущая заявила, что не будет комментировать "флешмоб" эксперта. "Приветствую, добрый день не говорю...Я буду работать в крайнем случае Дедом Морозом, как 25 лет назад. Кроме шуток, давайте быстренько я это сделаю, передаю привет Сергею Усыченко, который 12-13 лет назад выпил за смерть Фондового рынка. Сегодня я пью газировку. Дорогой Фондовый рынок, ты был нам близок, интересен, покойся с миром", – сказал эксперт.

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Напомним, акции российского Сбербанка на Лондонской бирже обвалились почти до нуля. 2 марта их предлагают по 2 цента за штуку. Цена снижалась и до 1 цента.

Из масштабных санкций против пяти крупнейших российских банков:

их отключили от платежной системы;

они остались без SWIFT;

им запретили использовать VISA и Mastercard;

их активы за границей заморозили;

они потеряли международных клиентов;

с ними не хотят иметь дело иностранные банки и клиенты.

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