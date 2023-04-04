Российские мошенники выманили у украинцев почти 40 млн долларов: в СБУ раскрыли детали схемы

В Украине разоблачили масштабную российскую финансовую пирамиду, которую замаскировали под псевдоинвестиционный российский же проект Life is good. Злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тыс. человек.

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"Сначала проект действовал только на территории России, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине – через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве. После начала полномасштабного вторжения организаторы пирамиды хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей Украине", – сообщили в СБУ.

Как обманывали украинцев

По данным следствия, к организации схемы причастны более 10 человек – в первую очередь это граждане РФ. Мошенники:

разработали веб-ресурс с учетными записями возможных "инвесторов";

обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня;

"гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников;

вырученные от инвесторов деньги аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.

"В настоящее время одному из топменеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Служба безопасности обращается к гражданам, ставшим жертвами мошеннической схемы, сообщать об этом по номеру мобильного телефона (095) 899 21 16", – рассказали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, чаще всего в Украине подделывают гривневые банкноты старого образца (выпущенные до 2015 года). Самой "популярной" является подделка купюр в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы.

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