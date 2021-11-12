Российские олигархи хотели купить Monobank: СМИ выяснили, сколько предлагали

Российские миллиардеры Герман Хан и Михаил Фридман (которого российские СМИ называют олигархом), являющиеся основными собственниками международного консорциума во главе с LetterOne, хотели купить украинский Monobank. Они предлагали 1 млрд долларов, но сделка не состоялась.

О переговорах с неназванными инвесторами рассказал Forbes Сергей Попенко, глава наблюдательного совета Универсал Банка, на базе которого работает Monobank. В то же время, отмечается, источник, близкий к владельцам LetterOne, не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

"Инвесторы к нам приходили. Были интенсивные переговоры", – рассказал Попенко.

Озвученная причина – неготовность руководства Monobank продавать проект. "Это был интерес, который привел к нашим размышлениям. Но наша готовность была недостаточной", – отметил Попенко.

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В то же время оценку Monobank в 1 млрд долларов он назвал обоснованной. По его словам, проект нужно оценивать по мультипликаторам прибыли (показателю времени, которое должна проработать компания, получая ту же прибыль, чтобы окупить акционерный капитал; чем меньше это значение, тем лучше – Ред.) не банков, а технологических компаний.

"Если применить мультипликатор по прибыли, который даже в Украине составляет 6, стоимость Mono составит 1 млрд долларов. Будучи нулевым активом три года назад, сейчас Monobank обслуживает больше 4 млн клиентов и имеет второй по размеру ритейловый портфель в стране после ПриватБанка. В такие компании инвесторы готовы вкладываться", – подчеркнул он.

По информации издания, совладельцы Monobank пока не получали новых предложений от потенциальных покупателей. Впрочем, от продажи его части уже в ближайшем будущем они не отказываются.

"Один из дальнейших сценариев, по словам сооснователя mono Олега Гороховского, – продажа его части через SPAC (специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям) или IPO (первую публичную продажу акций акционерного общества). Случится это может в горизонте трех лет", – отмечает Forbes.

Михаил Фридман занимает 11-ю строчку в рейтинге богатейших людей России от Forbes. Его состояние оценивается в 15,5 млрд долларов.

Герман Хан занимает в этом рейтинге 18 место. По оценкам, размер его состояния составляет 10 млрд долларов.

"В мировом рейтинге миллиардеров Фридман на 128-м месте, Хан – на 224-м. В Украине им принадлежит Альфа Банк Украина, "Киевстар" и IDS Borjomi – бренды "Моршинская", "Миргородская", – отмечает Forbes.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский monobank решил обзавестись собственными банкоматами не для того, чтобы клиентам было удобнее снимать наличку. Банку выгоднее предоставлять такие услуги через чужие сети АТМ. Главная причина инициативы – сейчас неудобно пополнять карты "Моно" наличными деньгами.

Сам monobank при этом сможет сэкономить на платежах партнерам. Об этом рассказали глава правления Украинского процессингового центра (UPC) Антон Романчук и несколько банкиров на условиях анонимности. По словам Романчука, собственное "железо" для снятия наличных банку не нужно.

"Обзаводиться собственными банкоматами для выдачи наличных клиентам точно не стоит, выгоднее это делать через чужие банкоматы. Современные продукты платежных систем позволяют делать это, ни с кем специально не договариваясь", – объяснил специалист.