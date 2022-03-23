"Росатом" поплатился за захват ЗАЭС: атомной электростанции в Финляндии не выдадут лицензию

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Финляндия не выдаст лицензию для атомной электростанции (АЭС) "Ханхикиви-1" из-за участия "Росатома" в захвате оккупантами украинской ЗАЭС. Строительством АЭС занимается компания Fennovoima, которую создал российский "Росатом" в консорциуме с финскими энергокомпаниями.

Об этом сообщил министр экономического развития Мика Линтиля. Заявление прозвучало в ходе дискуссии в парламенте страны, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle. "Во главу угла ставятся общие интересы общества", – заявил министр.

Он отметил, что "Росатом" нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой. "Насильно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, [поэтому] лицензию абсолютно невозможно выдать", – заявил Линтиля.

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Он отметил, что решения о продолжении строительства АЭС "Ханхикиви-1" или смене поставщика ядерных реакторов принимаются владельцами, запрета на проведение работ не будет. Но государство обязательно вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Росатом" принимает участие в рейдерском захвате Запорожской атомной электростанции. Оккупанты, которые временно контролируют территорию ЗАЭС, пытались сообщить персоналу, что станция теперь "находится в собственности "Росатома".

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко также заявлял, что угроза обстрелов украинских атомных электростанций российскими оккупантами превышает угрозу удара любой ядерной ракетой. Мировое сообщество должно действовать немедленно, считает министр.

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