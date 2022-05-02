"Росатом" лишили АЭС в Финляндии: контракт на строительство официально расторгнут

Финская компания Fennovoima расторгает контракт с RAOS Project (входит в структуру российского "Росатома") на строительство АЭС "Ханхикиви-1". Все работы по строительству станции прекращаются.

Об этом говорится в сообщении Fennovoima. В компании отметили, что расторгают контракт "из-за значительных задержек RAOS Project и неспособности реализовать проект".

"Война в Украине усугубила риски для проекта. RAOS не смогла снизить ни один из рисков. Это означает, что сотрудничество с проектом RAOS прекращается, как и проектирование, лицензирование и также работы на площадке "Ханхикиви-1", – заявили в Fennovoima.

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При этом на днях миноритарный акционер Fennovoima, строительная компания SRV, сообщил о списании стоимости своих активов в этой структуре, а также активов в России. Общая стоимость активов снизилась на 141,2 млн евро, после списаний стоимость активов SRV непосредственно в России составила 2,6 млн евро.

"Росатом" и Fennovoima подписали контракт на строительство "Ханхикиви-1" еще в конце 2013 года. "Росатому" принадлежит 34% проекта, еще 66% – финским акционерам.

Мощность АЭС должна была составить 1,2 ГВт, а стоимость строительства – около 7-7,5 млрд евро. Церемония начала работ по закладке котлована состоялась 22 января 2016 года.

Ввод станции в эксплуатацию планировался в 2029 году. Против проекта неоднократно выступали экоактивисты, они даже устраивали беспорядки в районе строительной площадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в конце марта власти Финляндии заявили, что не выдадут лицензию "Ханхикиви-1" из-за участия "Росатома" в захвате оккупантами украинской ЗАЭС. Как заявлял министр экономического развития Мика Линтиля, "Росатом" нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой.

Он отмечал, что решения о продолжении строительства АЭС "Ханхикиви-1" или смене поставщика ядерных реакторов принимаются владельцами, запрета на проведение работ не будет. Но государство обязательно вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии.

Заявку на получение лицензии Fennovoima подала летом 2015 года. Предполагалось, что лицензия на строительство станции будет получена в первой половине 2022 года.