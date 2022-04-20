РФ угрожала: немецкий производитель шин испугался и возобновил работу в стране-агрессоре

В России немецкая компания Сontinental возобновила работу шинного завода в Калуге (190 км от Москвы). Они объяснили это решение угрозами уголовными преследованиями со стороны России.

Об этом сообщает немецкое издание FAZ. Группа компаний в ответ на запрос журналистов заявила, что они испугались "суровых уголовных преследований". Мол, местные сотрудники и менеджеры могли пострадать из-за решения уйти с российского рынка.

"Основой для этого шага является долг заботы о наших сотрудниках в России", – отмечают в издании. При этом Conti якобы "не намерена получать прибыль".

Недавно в России продолжили работу и другие производители шин, например, Nokian из Финляндии. Они хотят сохранить контроль над производственными мощностями там, но больше инвестировать не будут, говорится в сообщении.

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Отметим, в России прекратил работу последний иностранный производитель шин, японская компания Yokohama Rubber Co. Ltd. Предприятие прекращает производство на заводе шин российской "дочки" в Липецке. Ранее работу в РФ остановили Michelin, Bridgestone. А крупные поставщики из-за границы отказываются от экспорта в страну-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия планирует национализировать компании, которые по собственному желанию уходят из их страны. Их будут забирать. Такие действия фактически вернут страну-агрессора в 1917 год, это признали даже приближенные к президенту РФ Владимиру Путину предприниматели.