Ремонт трассы на Борисполь по программе Зеленского завершился: дорога будет "интеллектуальной"

На Киевщине полностью восстановили 17-километровый участок трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский от Киева до международного аэропорта Борисполь. Дорога, отремонтированная по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет служить не менее 10 лет, сообщает Укравтодор.

"Менее чем за 2 месяца отремонтировали покрытие 17 километров трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский. На магистрали установили современное LED-освещение, новое барьерное ограждение, нанесли разметку "холодным пластиком" и установили новые дорожные знаки", – говорится в сообщении.

Для контроля за перегрузкой трассы в ​​рамках проекта здесь установили площадку взвешивания-в-движении.

На маршруте планируют установить интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением. Первые цифровые табло уже работают в тестовом режиме. Они отображают информацию о дорожных условиях и ограничениях, разрешенную скорость, дорожные пробки, температуру и состояние дорожного покрытия.

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"Маршрут от международного аэропорта "Борисполь" – это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы этот объект был образцовым", – отметил заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Участок км 18+000 – км 34+950 трассы М-03 генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине – около 85 тыс. машин в сутки. Последний раз дорогу Киев – Борисполь восстанавливали в 2004 году. Обеспечивать надлежащее состояние участка путем эксплуатационного содержания больше было невозможно.

Напомним, программа президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена ​​на решение проблемы внутренних перевозок и развитие транзита и межгосударственных отношений.