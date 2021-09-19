Обязательные кассовые аппараты для "ФОПов" задумали отменить: что предлагают в Раде

"Слуги народа" предлагают отменить всеобщую фискализацию в Украине, старт которой назначен на 1 января 2022 года. Это следует из законопроекта № 5866 относительно создания условий для развития "ФОПов" (физлиц-предпринимателей) и повышения прозрачности их деятельности. Если законопроект примут, без кассовых аппаратов смогут работать "ФОПы" второй, третьей и четвертой групп, которые не являются плательщиками НДС.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, в документе предлагают отменить обязательное применение кассовых аппаратов для некоторых групп "ФОПов". Авторы документа ссылаются на то, что детенизации от перевода на РРО якобы не произошло, а только увеличилось количество проверок.

При этом для работы без РРО нужно будет соблюдать единственное условие – цена единицы товара или услуги, которыми торгует "ФОП", должна быть меньше, чем текущая минимальная зарплата (сейчас это 6000 грн, к январю-2022 будет 6500 грн).

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Если же цена товара/услуги выше минимальной зарплаты, -*кассовый аппарат можно будет не применять в следующих случаях:

если выручка от продажи дорогих товаров/услуг будет отображаться в типовой форме учета и сдаваться в банк в течение 3 банковских дней;

если расчеты за дорогие товары/услуги будут проводиться исключительно в безналичной форме.

Следует отметить, что авторы законопроекта (народные депутаты Н. Тищенко, А. Леонов и другие) предлагают полностью освободить от кассовых аппаратов операции по расчетам через терминалы с применением карточек. Это значит, что даже те "ФОПы", которые на сегодняшний день обязаны применять РРО (торговля лекарствами, медизделиями, бытовой техникой и т.д.), смогут не использовать их, если инициатива "Слуг" будет принята парламентом.

Параллельно с отменой кассовых аппаратов, проект Закона предоставляет право контролирующему органу получать от банков информацию об обороте средств на текущих банковских счетах ФЛП за конкретный промежуток времени. На основании решения административного суда можно будет также получить информацию о финансовых операциях по счетам с указанием контрагентов и назначения платежей.

Напомним, законы о применении кассовых аппаратов в сферах торговли, питания и услуг, а также о детенизации расчетов в сфере торговли были подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября 2019 года. Эти законы вводят обязательное использование РРО физическими лицами-предпринимателями, которые работают в сфере торговли и питания, начиная с 1 января 2022 года.

Однако в ноябре 2020 года депутаты хотели отложить введение в Украине обязательных кассовых аппаратов для ФЛП. Отмечали, что из-за пандемии малый и средний бизнес страдает. Сейчас же, видимо, решили пойти более кардинальным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, предпринимателей, которые занимаются оптовой торговле или посредничеством, собираются исключить из списка "упрощенцев". Это предусмотрено правками в законопроект № 5600. В число тех, кто может лишиться права работать по упрощенной системе налогообложения, попадет и ряд маленьких "ФОПов".