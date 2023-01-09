Работа в Украине: каких специалистов ищут и кому готовы платить больше 30 тыс. грн

В Украине сократилось количество предложений работы. В декабре-2022, по сравнению с ноябрем того же года, их количество уменьшилось на 3%. Наиболее востребованными остаются менеджеры по продаже, продавцы-консультанты, бухгалтеры, водители и повара. По зарплатам можно найти очень хорошие варианты – к примеру, рихтовщикам предлагают 35 000 грн, а водителям-международникам – 40 000 грн.

Видео дня

Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается: также несложно будет найти работу представителям некоторых других профессий. Однако причина здесь в фактическом отсутствии конкуренции. Речь идет об:

электрослесарях;

технологах кондитерского производства;

офтальмохирургах;

врачах УЗИ;

заведующих аптеками;

оториноларингологах.

Сами же украинцы, отмечается, активно отзываются на вакансии верстальщиков и ретушеров. А кроме того:

специалистов чатов;

front-end программистов;

тестировщиков.

"Топ вакансий в прифронтовых регионах почти не отличается от общего перечня востребованных работников по стране. Речь идет о предложениях работы для продавцов, водителей, поваров, бухгалтеров и медицинских работников", – говорится в исследовании.

Где ищут сотрудников чаще всего

В декабре-2022 наибольший прирост вакансий был зафиксирован в Херсонской и других прифронтовых областях – Николаевской, Донецкой и Харьковской. Чаще всего работодатели ищут сотрудников в:

Киевской;

Львовской;

Днепропетровской;

Одесской;

Ивано-Франковской областях.

Кому платят больше всего

Самую высокую зарплату, по данным аналитиков, предлагают медиабайерам – 60 000 грн. На втором месте – водители-международники, которым готовы платить 40 000 грн.

Кроме того, подчеркивается, есть и другие профессии, оплата труда представителей которых превышает 30 000 грн. Это:

рихтовщики – 35 000 грн;

менеджеры по работе с супермаркетами – 32 500 грн.

От дистанционной работы не отказываются

Примечательным фактом является то, что несмотря на отключения света, украинцы продолжают выражать готовность работать удаленно. "Дистанционная работа все еще остается на втором месте по востребованности", – констатируют аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев хотело бы работать 4 дня в неделю – такой режим поддерживает 71% участников опроса кадровых аналитиков. При этом почти четверть опрошенных – 23% – намерены потратить "лишний" выходной на учебу.