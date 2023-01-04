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Украинцы хотят 4-дневную рабочую неделю: согласны даже на увеличение количетсва рабочих часов

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Украинцы хотят 4-дневную рабочую неделю

Большинство украинцев хотели бы работать 4 дня в неделю – такой режим поддерживает 71% участников опроса кадровых аналитиков. При этом почти четверть опрошенных – 23% – намерены потратить "лишний" выходной на учебу.

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Примечательно: украинцы согласны на 4-дневку даже при условии увеличения рабочего дня до 9,5 часов. Однако при одновременном сохранении зарплаты.

Большинство украинцев хотели бы работать 4 дня в неделю

Кроме учебы же новый выходной люди хотят использовать для провождения времени с семьей – таких 25%. А кроме того, для :

  • занятия хобби – 19%;
  • домашних дел – 16%;
  • чтения – 9%;
  • просмотра фильмов и сериалов – 6%.
Четверть опрошенных намерены потратить ''лишний'' выходной на учебу

"Большинство так же отметили, что искали бы дополнительную подработку или занимались фрилансом. Многие добавили, что если бы зарплата позволяла, занимались бы саморазвитием, творчеством, спортом, путешествовали и ... волонтерили", – говорится в исследовании.

Желание же перейти на 4 дневную рабочую неделю украинцы, по данным Центра экономической стратегии, объясняют, в частности, частыми переработками. А также нехваткой времени для получения новых знаний ради поддержания конкурентоспособности на рынке.

Желание перейти на 4 дневную рабочую неделю украинцы объясняют, в частности, частыми переработками
Также за 4-дневку выступают по причине нехватки времени для получения новых знаний

Прецеденты есть

В мире уже несколько лет проводят эксперименты с четырехдневной рабочей неделей, отмечают кадровики. Они напоминают, что уже официально внедрили такой график:

  • Бельгия;
  • Исландия;
  • Новая Зеландия .

"Четырехдневная неделя не предполагает снижения заработной платы, а только сокращения часов, отведенных на работу. Но, например, в Бельгии, решили не сокращать часы, а просто вместо 8 часов в день в течение пяти дней, работать 9,5 часов в день в течение четырех", – рассказали специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января ввели новый вид отпусков. Изменения коснутся местной и добровольной пожарной охраны.

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