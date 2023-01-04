Украинцы хотят 4-дневную рабочую неделю: согласны даже на увеличение количетсва рабочих часов
Большинство украинцев хотели бы работать 4 дня в неделю – такой режим поддерживает 71% участников опроса кадровых аналитиков. При этом почти четверть опрошенных – 23% – намерены потратить "лишний" выходной на учебу.
Примечательно: украинцы согласны на 4-дневку даже при условии увеличения рабочего дня до 9,5 часов. Однако при одновременном сохранении зарплаты.
Кроме учебы же новый выходной люди хотят использовать для провождения времени с семьей – таких 25%. А кроме того, для :
- занятия хобби – 19%;
- домашних дел – 16%;
- чтения – 9%;
- просмотра фильмов и сериалов – 6%.
"Большинство так же отметили, что искали бы дополнительную подработку или занимались фрилансом. Многие добавили, что если бы зарплата позволяла, занимались бы саморазвитием, творчеством, спортом, путешествовали и ... волонтерили", – говорится в исследовании.
Желание же перейти на 4 дневную рабочую неделю украинцы, по данным Центра экономической стратегии, объясняют, в частности, частыми переработками. А также нехваткой времени для получения новых знаний ради поддержания конкурентоспособности на рынке.
Прецеденты есть
В мире уже несколько лет проводят эксперименты с четырехдневной рабочей неделей, отмечают кадровики. Они напоминают, что уже официально внедрили такой график:
- Бельгия;
- Исландия;
- Новая Зеландия .
"Четырехдневная неделя не предполагает снижения заработной платы, а только сокращения часов, отведенных на работу. Но, например, в Бельгии, решили не сокращать часы, а просто вместо 8 часов в день в течение пяти дней, работать 9,5 часов в день в течение четырех", – рассказали специалисты.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января ввели новый вид отпусков. Изменения коснутся местной и добровольной пожарной охраны.
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