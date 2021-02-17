Путин заявил, что противники "Северного потока-2" хотят заставить РФ платить за Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники строительства "Северного потока-2" пытаются заставить Россию заплатить за события в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс". "Почему все так крутятся вокруг "Северного потока-2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине", – сказал он.

Как известно, "Газпром" планирует ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" уже в 2021 году. Завершить строительство рассчитывают уже грядущей весной.

Президент США Джо Байден считает "Северный поток-2" неудачным проектом для Европы. Он рассматривает вопрос о необходимости введения санкций для прекращения строительства газопровода. 16 февраля США начали переговоры с Германией о будущем трубопровода.

Кроме того, в Германии разрабатывают несколько вариантов договоренностей с США для того, чтобы те сняли санкции против "Северного потока-2". Один из них предполагает, что газопровод смогут в любой момент остановить, если Россия, к примеру, будет оказывать влияние на Украину. Второй – заморозить газопровод до тех пор, пока власти РФ "не исправятся".

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