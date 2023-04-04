Путин выгнал из России последнего западного зернотрейдера: рынок ждут большие изменения – Bloomberg

С российского рынка уходят крупнейшие западные поставщики зерна. Последней из них стала Louis Dreyfus (LDC), которая работала в России еще с 19-го века. То есть с 1 июля российский зерновой рынок останется без западных участников. Причем трейдеров из РФ предположительно выгоняют по решению Кремля.

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Дело в том, что уже в ближайшем будущем нишу экспорта могут занять местные зерновые олигархи, пишет колумнист Bloomberg по сырьевым рынкам Хавьер Блас. Кроме того, по данным бизнеса, активизировался Китай, что может привести к потрясениям на рынке целого региона.

Письмо о своем уходе российское подразделение LDC "Луис Дрейфус Восток" направило на имя замглавы российского минсельхоза Оксаны Лут. Ранее аналогичное решение приняли Cargill и Viterra, об уходе из РФ с июля задумалась и Archer-Daniels-Midland (ADM).

В LDC заявили, что решение об уходе объясняется "сложностями с экспортом". Компания заверила, что уже изучает варианты передачи российского бизнеса (в т. ч. зернового терминала) "новым собственникам". Что это могут быть за собственники, не уточняется.

Как объяснял Блас, зерновой рынок России (в отличие от нефтяного) не пострадает напрямую от ухода западных трейдеров. Более того, по данным журналиста, "указал на дверь" этим компаниям именно Кремль, вероятно, по распоряжению президента Владимира Путина.

Новыми владельцами активов станут в том числе "зерновые олигархи, которые с удовольствием используют войну, чтобы укрепить контроль над фермерским сектором", полагает Блас. Проигравшими в таком случае останутся небольшие российские фермеры, у которых станет еще меньше возможностей продать свой урожай.

Кроме того, на зерновом рынке активизировался Китай. "Аграрии достаточно высокого уровня утверждают, что Китай сейчас в Америке скупает всю подержанную американскую сельхозтехнику, всю какую только может купить. Планирует куда-нибудь заходить, по моему мнению, Казахстан. Параллельно все крупные сельхозтрейдеры вышли из России. Намечается что-то достаточно серьезное", – отметил украинский предприниматель Анатолий Потапенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия также спекулирует темой экспорта собственной продукции в вопросе продления "зернового соглашения". В частности, правительство РФ пригрозило разорвать сделку, если не будут выполнены пять условий.

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