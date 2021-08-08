Проверяющим разрешат не предупреждать бизнес о проверках: в Раду внесен законопроект

В Украине планируется существенная перезагрузка системы проверок бизнеса. В Министерстве экономики разработан ряд законопроектов, которые направлены на создание благоприятного бизнес-климата в стране. В числе таких – проект Закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля)" (регистр. №5837).

По данным официального веб-портала Верховной Рады, документ внесен в парламент 5 августа. Ранее он был поддержан Кабинетом министров на заседании 28 июля.

Законопроектом, среди прочего, исключается обязанность органа контроля письменно сообщать предприятие за 2 недели о начале проведения плановой проверке, как есть сейчас. С другой стороны, все свои планы проверок на текущий год органы контроля должны будут размещать на собственных официальных сайтах, а также в Интегрированной автоматизированной системе государственного надзора (контроля). Более того, в Интегрированной системе будет размещаться план комплексных мер контроля.

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Таким образом, предприниматели уже в декабре текущего года смогут увидеть все запланированные относительно себя проверки на весь следующий год. Это позволит избежать ситуаций, когда в результате сбоев в работе почты письменные уведомления доставлялись несвоевременно или не доставлялись вовсе.

Кроме того, в рамках совершенствования работы Интегрированной автоматизированной системы планируется внедрение функционала автоматического оповещения субъектов хозяйствования о плановых проверках через электронный кабинет. В правительстве ожидают, что такие меры делают государственный надзор (контроль) более прозрачным и удобным за счет диджитализации процессов.

В числе других предложений законопроекта № 5837, которые призваны создать комфортные условия для развития предпринимательства, можно выделить следующие:

вести добровольное страхование гражданской ответственности деятельности предпринимателей;

создать институт общественных Советов по вопросам государственного надзора при органах контроля. Главной целью деятельности таких Советов будет повышение объективности и гласности при рассмотрении жалоб предпринимателей;

максимально диджитализировать процессы контроля;

усилить ответственность должностных лиц органов государственного надзора;

усовершенствовать процедуры остановки деятельности субъектов хозяйствования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственной службе Украины по вопросам труда продолжают активную инспекционную кампанию по выявлению незадекларированного труда. Помимо налоговых инспекторов, теперь к проверкам планируют привлекать также органы Нацполиции.