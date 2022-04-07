Против Альфа-Банка в РФ ввели санкции: в НБУ рассказали, пострадает ли украинский банк

Альфа-Банка Украина юридически не связан с российским одноименным банком, поэтому от международных санкций не пострадает. Ограничения коснуться только российского банка.

Об этом в своем письме разъяснил Минфин США, поясняют в НБУ. Также в Нацбанке отметили, что Альфа-Банк – системно важный банк в Украине. То есть если у него возникнут проблемы, это может нанести вред всей финансовой системе.

"Национальный банк, руководствуясь законодательством Украины, признал деловую репутацию акционеров АО "Альфа-Банк" (Украина) – граждан РФ, к которым применены международные санкции, небезупречной и применил меры воздействия в виде запрета владельцам существенного участия в АО "Альфа-Банк" использовать голоса", – говорится в сообщении Нацбанка.

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В то же время санкции, примененные к владельцам "Альфа-Банк" (Украина), а также международные санкции в отношении банков РФ не налагают дополнительных ограничений на работу АО “Альфа-Банк" (Украина) в Украине.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками. Также вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику – те компании, которые еще вкладывают деньги в российские "дочки", больше не смогут этого делать. Санкции вводятся совместно с ЕС и странами "Большой семерки".

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