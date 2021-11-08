Сахар на заводах Украины подорожал на 40% из-за небывалых цен на газ

Подорожание газа привело к увеличению стоимость производства сахара минимум на 40% по сравнению с 2020 годом. Что может существенно повлиять на его окончательную цену для украинцев.

В свою очередь, многие сахарные заводы терпят убытки из-за высокой цены на газ. Об этом AgroPortal.ua рассказал вр.и.о председателя правления ассоциации "Укрсахар" Назар Михайловин.

Он объяснил: производство сахара длится всего 3-4 месяца – с сентября по декабрь. И для полноценной работы заводам необходимо закупить не менее 300 млн куб. м природного газа.

Этот объем – неподъемный для заводов. "Для закупки природного газа из-за отсутствия оборотных средств они вынуждены продавать сахар ниже себестоимости, терпя при этом значительный ущерб", – рассказывает Михайловин.

Видео дня

"Резкий рост цен на рынке природного газа приведет к увеличению себестоимости производства сахара. А следовательно, и оптово-отпускных цен", – подытожил он.

Впрочем, проблемы с газом не приведут к "сахарному кризису" в Украине. Хоть и с трудностями, но заводы смогут обеспечить страну продуктом.

"В "Укрсахаре" прогнозируют, что в 2021-2022 годах в Украине произведут 1,45 млн тонн сахара. Внутреннюю же потребность оценивают в 1,25-1,3 млн тонн", – отметили в AgroPortal.ua.

С другой стороны, об экспорте сахара, вероятнее всего, придется забыть. Ведь почти все, что произведут заводы, останется в Украине.

В Украине официально отказались начинать работу 4 сахарозавода из 34-х. Причина – убыточность из-за подорожания газа. В связи с этим производители ожидают взлета цен на свою продукцию.

Это может стать одной из причин, по которой в магазинах сахар будут продавать по цене, превышающей 40 грн/кг. "Себестоимость сахара ожидается на уровне 30-32 гривен, а отпускная цена заводов – 35–40 гривен за кг. Плюс торговая надбавка", – прогнозирует г енеральный директор ассоциации "Харьковсахар" Юрий Ильченко .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине резко – почти в полтора раза – подорожал рис. Сейчас его продают в среднем по 35-40 грн/кг. Хотя еще несколько месяцев назад он стоил около 27 грн/кг. Причина – высокие цены на энергоносители. В частности, на газ.