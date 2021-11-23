Проедет 12 областей. "Укрзалізниця" запускает поезд по самому длинному маршруту

Компания "Укрзалізниця" запускает поезд по самому длинному маршруту – Мариуполь – Рахов. Маршрут охватывает 12 областей, а протяженность составляет 1806 км.

Поезд запустят уже 12 декабря 2021-го. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Отметим, общая протяженность маршрута составляет столько же километров, сколько между Ивано-Франковском и Афинами (Греция). При этом маршрут фактически охватывает всю Украину – проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет Восток и Запад страны.

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"Маршрут на высоте – его конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины. "Укрзалізниця" для удобства пассажиров организовала остановки поезда на станциях Яремче, Татаров, Ворохта, Ясиня и Квасы, с которых начинаются маршруты к туристическим магнитам Украины", – говорится в сообщении.

Отметим, в Украине началась продажа билетов на "зимние" поезда из крупных городов на горнолыжные курорты Карпат. Вышеуказанный маршрут входит в их число.

Расписание изменится с 12 декабря. С этой даты начнут курсировать семь таких поездов. На всех можно будет добраться до "Буковеля". В целом в новом графике будут запущены 19 пар поездов по всей стране, а еще 49 пар обещают ускорить.

Непосредственно на популярный курорт поезда не доедут – там нет железнодорожного вокзала. Однако они будут проходить через Татаров. Оттуда для пассажиров организуют автобусный трансфер в "Буковель" за 50 грн. Речь идет о таких 7 новых маршрутах:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Напомним, "Укрзалізниця" 23 ноября предупредила о задержке поездов на участке Чернигов – Нежин. Это связано с обрывом контактной сети возле станции Липов Рог (Черниговская область).

Как OBOZREVATEL сообщал ранее, между Украиной и Польшей планируют запустить новые скоростные поезда. Они будут курсировать между столицами – Киевом и Варшавой – со скоростью не менее 250 км/ч. Как заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, это уже обсуждалось с польским правительством.