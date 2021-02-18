Ви певно чули про “Перший київський машинобудівний завод”, більш відомий за старою назвою “Більшовик”.

Величезне підприємство у центрі Києва, з унікальним обладнанням та тисячами співробітників - 30 років тому це було правдою.

Завод пережив бомбардування під час Другої світової війни. На жаль, пережити три десятиліття невизначеності щодо політики управління ДП та “розпилу” не зміг.

У підприємства понад 500 млн грн боргів, 80% майна та обладнання знаходяться в аварійному стані. Наймолодшому станку на підприємстві 48 років!

Тепер “ПКМЗ” отримує майже весь прибуток від надання приміщень в оренду, лише іноді виконуючи виробничі замовлення. Втім цих надходжень замало навіть для утримування території.

Держава витрачає кошти на утримування 35 гектарів “руїн”. Так не має бути.

Прозора приватизація - це єдиний шанс на розвиток та оновлення величезної території. Ми забезпечимо багатомільйонні надходження до бюджету та ще більші інвестиції у розвиток міста від нового власника. А це - нові робочі місця та майбутні податкові надходження.

Радник з приватизації - компанія KPMG.

Проводяться аудити, формуються пост-приватизаційні умови.

Однією з умов для нових інвесторів має бути проєкт перенесення за межі міста виробничих потужностей, які ще збереглися до нашого часу. В умовах приватизації будуть і соціальні гарантії для працівників, зокрема обмеження щодо звільнення та зобов’язання погасити усі заборгованості з соціальних виплат.

Тому я вкотре закликаю Верховну Раду розблокувати велику приватизацію, аби дати об'єкту нове життя, залучити мільярдні інвестиції та зняти тягар з держбюджету. А поки цілий квартал у центрі Києва продовжує нагадувати декорації для постапокаліптичного фільму.

На фото нижче - перший та сьомий цехи “Більшовика”.

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