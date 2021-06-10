Приватизация бывших тюрем принесет государству более 1 млрд гривен, – эксперт

Общая сумма поступлений от продажи первых трех исправительных учреждений в рамках программы "Большая приватизация тюрем", осуществляемой совместно Фондом государственного имущества Украины и Министерством юстиции, должна превысить 1 млрд гривен.

Об этом говорится в статье председателя экспертной организации StateWatch Александра Леменова для издания "Экономическая правда".

"Фактически приватизация Львовской исправительной колонии №48 является первой ласточкой в рамках проекта "Большая приватизация тюрем", которая реализуется Минюстом и Фондом госимущества. От подобной коллаборации ожидают поступлений на уровне 1 млрд гривен. Предполагаю, что этот порог легко одолеют, учитывая только продажу одной колонии уже за 400+ млн гривен", – отметил Александр Леменов.

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Эксперт отметил, что стартовая цена объекта в ходе аукциона выросла втрое, а стоимость 1 га проданной площади бывшей колонии составила более 35 млн гривен. Общая сумма поступлений от продажи объекта превышает всю прибыль от приватизации за 2018 год.

Победителями приватизационного аукциона по покупке имущества бывшей Львовской колонии №48 стали компания "Девелопмент инжиниринг сервис" и ООО "Рынок с/х продукции "Шувар", принадлежащих львовянам Тарасу Зубику и депутату Львовского городского совета Роману Федишину. По два лота площадью 10,7 га и 0,9 га победители отдали 377 500 000 и 30 млн гривен соответственно.

"Теперь о некоторых деталях онлайн-аукциона. Победительницей первого лота с объектами на участке площадью 10,7 гектаров стала компания "Девелопмент инжиниринг сервис" с ценой 377 500 000 гривен. Второго лота – три помещения исправительной колонии общей площадью 0,9 гектара перешло к ООО "Рынок с/х продукции "Шувар" с ценой 30 млн гривен. Владельцем "Девелопмент инжиниринг сервис" является львовянин Тарас Зубик, управляющий ОАО "Львовский проектный институт", которая входит в группу компаний SoftServe. Владельцы рынка "Шувар" – депутат Львовского городского совета Роман Федишин и Андрей Чипчар", – отмечает Леменов.

Предполагается, что 70% от средств, полученных в ходе приватизации бывших исправительных учреждений, будут направлены на улучшение условий проживания заключенных и модернизацию действующих объектов Государственной уголовно-исполнительной службы.

Напомним, 3 июня состоялся аукцион по продаже имущества бывшей Львовской колонии №48. Общая сумма поступлений от продажи колонии в государственный бюджет составляет 407,5 млн гривен.