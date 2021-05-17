ПриватБанк решили продать: в НБУ назвали сроки

Государство уже приняло решение продавать ПриватБанк. Продажу планируют через один-два года. Для этого, помимо прочего, нужно закончить все судебные дела против бывших владельцев банка.

Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сказал в интервью изданию FinClub. "Если говорить о ПриватБанке, то это процесс некраткосрочной перспективы, нужны один-два года как минимум. Необходимо осуществить комплекс мероприятий. Мы понимаем, что существуют юридические риски в текущих условиях для вхождения – продолжаются судебные процессы с бывшими владельцами. Но цель государства – безусловный выход из капитала госбанков, существенное сокращение доли", – заявил Юрий Гелетий.

Приватизация Укргазбанка уже началась. "В этом году, как вы знаете, было подписано соглашение между Укргазбанком и IFC, которое даст перспективы финализации вхождения IFC в капитал", – отметил топ-менеджер НБУ.

Продажа Ощадбанка зависит от его участия в ФГВФЛ. "Для Ощадбанка ключевым является продолжение сотрудничества с ЕБРР, но для этого надо выполнить ряд предварительных мероприятий с украинской стороны, а именно членство Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов", – сказал он.

Юрий Гелетий рассчитываю на сделку Ощадбанка с ЕБРР уже в этом году. "Если будет принят закон, то моя оценка – вероятность более 90%. Давайте смоделируем. Если закон будет принят до середины июля, до окончания работы парламента, то я ожидаю готовность со стороны ЕБРР, – говорит он. – Скорее всего, речь будет идти о кредите с опцией конвертации".

Для вступления Ощадбанка в ФГВФЛ нужно решить вопрос платежеспособности фонда. "Крайне важно в комплексе решать и вопрос членства Ощадбанка, и вопрос платежеспособности фонда. И позиция Нацбанка здесь четкая: урегулировать все на уровне одного законопроекта. Если это будет сделано – Ощадбанк будет присоединен к фонду и произойдет реструктуризация долгов фонда перед Министерством финансов – я надеюсь, что это существенно ускорит сотрудничество между Ощадбанком и ЕБРР", – рассказал Юрий Гелетий.

Кабмин решил разрабатывать два отдельных законопроекта, но НБУ рассчитывает на их объединение.

"Мы ожидаем, что законопроект будет доработан, возможно, между первым и вторым чтением. На самом деле это ключевой вопрос. Если мы говорим о перспективах увеличения гарантированной суммы, то также без урегулирования долга фонда это сделать нельзя. Сейчас – 200 тыс. грн, перспектива – 600 тыс. грн с переходным периодом: сначала – 400 тыс. грн, а затем – 600 тыс. грн", – сказал Юрий Гелетий.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что ПриватБанк вскоре могут приватизировать. Этоможет улучшить ситуацию в финансовом учреждении.

О том, как продажа банка может повлиять на его клиентов, читайте здесь.