ПриватБанк поменял правила: кто будет пополнять карты по-новому

ПриватБанк устанавливает новые правила пополнения бизнес-карт ("Ключ к счету" и корпоративных карт) и текущих счетов. Так, при создании платежей через "Приват24 для бизнеса" или терминалы самообслуживания на пополнение бизнес-карт плательщик будет переадресован на пополнение счета получателя с автоматической подстановкой всех обязательных реквизитов получателя.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка. При создании платежей из других банков на пополнение бизнес-карт на сумму более 30 тыс. грн в месяц – ПриватБанк не сможет принять такой платеж с рекомендацией использовать для пополнения IBAN-номера текущих счетов клиентов, так как при их пополнении обязательным является указание реквизитов плательщика.

Таким образом, все бизнес-клиенты ПриватБанка могут принимать оплату от покупателей и партнеров – клиентов банка и любых других банков. При этом принимать непосредственно на текущие счета без каких-либо ограничений.

Напомним, что ПриватБанк отклоняет платежи на карту "Ключ к счету", которая позволяет предприятию проводить любые расчеты: оплачивать покупки за границей и в интернете, а также заменяет утомительные чековые книжки с их высокими тарифами на снятие наличных. Вызвано это тем, что для карты установлен лимит в 30 тыс. в месяц на прием платежей.

При этом в госбанке подчеркивают, что ограничение касается исключительно переводов на корпоративные карты и никак не отражается на перечислениях на карты физлиц. Эксперты согласны с логикой ПриватБанка – для карт, связанных с бизнесом, важна целесообразность платежей.

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