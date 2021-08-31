ПриватБанк разделят и продадут: что изменится для украинцев

ПриватБанк до 2024 года разделят на "плохой" и "хороший" банки, после чего "хороший" – продадут. Также в течение трех лет финансовое учреждение закроет часть отделений и уволит тысячи сотрудников.

Соответствующую стратегию утвердил Кабинет министров Украины. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

Среди главных проблем банка – споры с прошлыми собственниками и огромное количество кредитов, которые не возвращают. Однако на клиентов такое разделение повлиять не должно, поскольку речь идет только об операционной деятельности.

Также в правительстве ожидают, что ПриватБанк останется лидером по количеству клиентов, выданных кредитов и привлеченных депозитов. Планируется увеличить кредитование малого и среднего бизнеса, сократить расходы с 11,4 до 8,3 млрд грн. Этого хотят добиться, в том числе, закрыв 300 отделений и уволив 6 тысяч сотрудников.

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С последним пунктом не согласны в профсоюзе банка. Там уже составляют обращение с просьбойсократить расходы не за счет зарплат, а снизив траты на авто, охрану, камеры, заборы, пиар. В комментарии OBOZREVATEL председатель профсоюза "Привата" Максим Шевченко рассказал: всего в банке работает 22 тысяч сотрудников, уволить хотят практически 30% из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены Наблюдательного совета ПриватБанка получили 39,8 млн гривен зарплаты. Речь идет о выплатах по итогам 2020 года. Большую часть средств Набсовет получил в январе-марте и октябре-декабре.