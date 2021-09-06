ПриватБанк продаст коллекторам долги украинцев на 700 млн грн

Наблюдательный совет ПриватБанка принял решение о продаже права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн. Участникам рынка будет предложен портфель в более 90 тысяч "безнадежных" кредитов.

"Условия продажи будут максимально честными и прозрачными – права требования по таким портфелем будут предложены на голландском аукционе и включают только тело кредита и начисленные проценты", – завили представители финучреждения. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В частности, к участию в конкурсе будут допущены профессиональные компании, отвечающие жестким законодательным требованиям и строгим внутренним стандартам банка.

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"ПриватБанк в рамках программы сокращения проблемной задолженности государственных банков впервые в истории предложит права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на рынке", – подчеркнула заместитель председателя правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышева.

По ее словам, речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как безнадежные. В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты.

"Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов превышают ожидаемую цену продажи. Поэтому банк оптимизирует расходы", – резюмировала Чернышева.

Как писал OBOZREVATEL, ПриватБанк до 2024 года разделят на "плохой" и "хороший" банки, после чего "хороший" – продадут. Также в течение трех лет финансовое учреждение закроет часть отделений и уволит тысячи сотрудников. Соответствующую стратегию утвердил Кабинет министров Украины.

Среди главных проблем банка – споры с прошлыми собственниками и огромное количество кредитов, которые не возвращают. Однако на клиентов такое разделение повлиять не должно, поскольку речь идет только об операционной деятельности.

Также в правительстве ожидают, что ПриватБанк останется лидером по количеству клиентов, выданных кредитов и привлеченных депозитов. Планируется увеличить кредитование малого и среднего бизнеса, сократить расходы с 11,4 до 8,3 млрд грн. Этого хотят добиться, в том числе, закрыв 300 отделений и уволив 6 тысяч сотрудников.