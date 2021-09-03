ПриватБанк приостановит всю работу: что произошло

ПриватБанк предупредил, что в ночь на субботу, 4 сентября, приостановит свою работу. В частности, клиенты не смогут осуществлять финансовые операции с 1:00 до 6:00 часов утра.

"Сегодня ночью мы будем оптимизировать процессинг банка", – сообщили представители государственного финансового учреждения. Об этом свидетельствует публикация пресс-службы ПриватБанка на Facebook.

Временно не будут работать:

транзакции по картам;

Приват24 для физических лиц и бизнеса;

LiqPay;

сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов.

"Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки", – говорится в сообщении.

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В связи с этим представители банка призвали клиентов заблаговременно снять средства с карточки, в случае необходимости иметь наличные.

Как писал OBOZREVATEL, ПриватБанк до 2024 года разделят на "плохой" и "хороший" банки, после чего "хороший" – продадут. Также в течение трех лет финансовое учреждение закроет часть отделений и уволит тысячи сотрудников. Соответствующую стратегию утвердил Кабинет министров Украины.