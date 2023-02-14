ПриватБанк изменил правила заказа наличных долларов: лимиты пересмотрели

Государственный ПриватБанк изменил нижние лимиты на заказ наличных долларов и другой валюты в кассах. Теперь заказать можно минимум 300 долларов, 300 евро или 20 тыс. гривен. Ранее сумма должна была быть кратной 50 долларам, то есть бронировать можно было от 50 долларов.

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Об этом в банке рассказали в ответ на жалобу клиента на профильном форуме "Минфин". Как рассказал клиент банка, до недавнего времени он заказывал и успешно получал по 150 и 250 долларов, однако теперь не может этого сделать.

"50 долларов перестали выдавать – "потому что проблемы с наличностью". А сегодня (13 февраля. – Ред.) я вдруг узнаю, что не могу заказать 200 доларов. "Минимальная сумма заказа 300 USD", – рассказал клиент.

В ПриватБанке ответили, что минимальный заказ на валюту теперь действительно составляет 300 долларов. "Действительно, минимальная сумма персонального заказа наличных: 20 000 грн, 300 долларов или евро. Получить наличные без предварительного заказа также возможно при их наличии в обращении кассы", – сообщили в банке.

Максимальная сумма осталась прежней. Согласно постановлению НБУ, за один раз можно получить валюту не более, чем на 100 тыс. гривен.

Заказать получение наличных можно в онлайн-банкинге "Приват24". Там нужно выбрать раздел "Сервисы", потом "Услуги" и пункт "Заказ наличных". После этого нужно указать необходимую сумму и валюту, а затем – отеление банка, в котором планируется получить деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПриватБанк также изменил правила использования кредитных средств для некоторых клиентов. Если банку кажется, что операции могут быть с высоким риском или что клиент имеет сложности с погашением долга, ему могут запретить переводить кредитные средства или снимать наличку с кредитки.