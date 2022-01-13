ПриватБанк избавился от недвижимости на миллиард гривен

ПриватБанк продал на электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Минюста Украины) 556 лотов с собственным и залоговым имуществом. Сумма составила больше 1 млрд грн.

Отмечается, что ПриватБанк вышел на второе место по сумме продаж через указанный аукцион среди банков-партнеров. Об этом сообщает пресс-служба "СЕТАМ".

"Интересно, что среди финучреждений больше всего продают на нашей площадке именно государственные банки, которые совместно уже реализовали имущества более чем на 4,3 млрд грн", – подчеркнул генеральный директор госпредприятия Александр Мамро.

Нежилые помещения в Херсоне проданы за 39 970 300 грн

Видео дня

Склад горючего и недвижимость во Львовщине – 31 920 000 грн

Жилые и коммерческие помещения в Днепре – 25 005 005 грн

Ранее сообщалось, что в Украине банки активно проводят финансовый мониторинг своих клиентов. Проверяют не только крупные операции, но и даже анонимные переводы на 5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, банкомат ПриватБанка из-за ошибки списал деньги с иностранного счета клиента, однако наличку не выдал. Теперь, чтобы вернуть деньги, нужно подавать заявку от иностранного банка.

"В тот момент, когда банкомат уже должен был выдать наличные, он почему-то выключился и выплюнул карту. Через минут 5 включился и начал работать в обычном режиме. Наличные так мне и не вернул. Списание денег с зарубежной карты произошло!" –написал клиента банка.