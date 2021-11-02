Укргазбанк станет частным: в НБУ назвали следующий шаг к его приватизации

Государственную долю в Укргазбанке (а это 94,94%) активно готовят к продаже частным инвесторам. Финансовое учреждение уже делает шаги для этого, они прописаны в дорожной карте приватизации. Следующим шагом станет поиск финансового советника для банк и выбор наилучшего варианта продажи.

Об этом сообщил в Facebook глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко. По его словам, 2 ноября представители Нацбанка, Министерства финансов, правления и набсовета Укргазбанка обсудили прогресс приватизации.

Шевченко напомнил, что еще в марте 2021 года банк получил 30 млн евро кредита от Международной финансовой корпорации (IFC). Согласно договоренности, IFC сможет вместо денег забрать себе 20% "Укргаза".

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"Следующий шаг для приватизации – поиск финансового советника для банка и выбор лучшего варианта продаж.

Партнерство с международными финансовыми институтами существенно усиливает эффективность работы банка", – отметил Шевченко.

Планируется, что Укргазбанк станет первым, но не единственным государственным банком, который будет приватизирован. Планы по продаже остальных трех госбанков таковы:

ПриватБанк – продадут полностью, но сперва нужно закончить суды с бывшими собственниками;

Укрэксимбанк – в течение пяти лет найдут миноритарного (владеющего меньшей долей) собственника, а после полностью приватизируют;

Ощадбанк – хотят продать до 2025 года.

В целом Минфин рассчитывает, что доля государства в банковской системе снизится до 25% уже к 2025 году. Такой показатель прописан в Основах стратегического реформирования государственного банковского сектора. Для сравнения, в первом полугодии 2020 года доля государства в банковской системе оценивалась примерно в 60%.

Приватизация Укргазбанка призвана стать "первой ласточкой" в этом процессе. В случае успеха она увеличит привлекательность украинского банковского сектора для инвесторов, то есть государство сможет больше заработать на приватизации.

Вкладчикам не следует бояться приватизации государственных банков. Вклады до 200 тыс. грн все равно будет гарантировать государство. Кроме того, частные собственники смогут развивать новые форматы предоставления услуг.

Самое сложное в процессе приватизации – найти достойного международного покупателя. Он должен соответствовать всем требованиям НБУ и хотеть тратить деньги на финансовое учреждение в Украине. Кандидатуру каждого покупателя должен согласовать Нацбанк.

Напомним, что Укргазбанк создан в 1993 году. Он перешел под контроль государства в 2009 году после экономического кризиса 2008-го.

Как писал OBOZREVATEL ранее, пока что продажа ПриватБанка невозможна. Дело в проблемном портфеле кредитов бизнесу и судебных споров с бывшими владельцами.