ПриватБанк для бизнеса: зачем вам 'Ключ к счету' и что можно получить

Бесконечные отчеты перед налоговой, высокие комиссии и постоянные переводы с карты на карту – вот с чем ежедневно сталкивается большинство украинских предпринимателей.

А ведь все эти процессы можно упростить, от некоторых расходов избавиться, а еще – постоянно быть в курсе движения средств и баланса на счету компании. Украинские банки предлагают бизнесменам (юридическим и физическим лицам) специальные продукты. Об одном из них – "Ключ к счету" от ПриватБанка, – расскажем в материале OBOZREVATEL.

"Ключ к счету" не просто еще одна карта. Она объединила в себе все нужные банковские сервисы. Например, если откроете счет в "Привате" и получите такую карту, вам больше не придется покупать валюту для загранкомандировок (конвертация происходит автоматически), вы в любой момент сможете получить выписку по счету, а также иметь доступ к собственным и кредитным деньгам.

Кроме того, больше не нужно привязываться к работе отделений, получать наличку в кассе. А еще "Ключ к счету" поможет сэкономить. Об это расскажем детальнее.

оплачивать любые операции, связанные с предприятием;

оплачивать покупки в интернете и командировочные расходы за границей;

пользоваться терминалами, Приват24, СМС-банкингом, приложениями.

Чуть ли не главное преимущество – вы сможете всегда держать руку на пульсе и круглосуточно контролировать движение средств (бизнес-транзакции).

Открыть счет и получить карту несложно (об этом чуть ниже). Также вы сможете сэкономить время в будущем – и будете экономить его каждый раз:

выезжая за границу (потому что не нужно покупать валюту и декларировать деньги на карте);

подавая отчетность налоговой: потому что все движения по счету аккумулируются и отражаются по балансу счета.

главное же – возможность постоянно контролировать ситуацию с балансом средств.

А еще карта поможет сэкономить: с ней легко можно отказаться от снятия наличности и уплаты комиссии. Кроме того, с "Ключом к счету" можно оплачивать расходы и получать деньги в банкомате на выгодных условиях.

Карту можно получить бесплатно после открытия счета – ее доставят к вам на предприятие. А когда придет время заменить ее, это произойдет мгновенно.

А еще есть возможность открыть digital-карту: оплата с ней происходит с помощью GooglePay и ApplePay, а остальные операции можно проводить в Приват24, как и с обычной картой.

Существует также и "Ключ к счету" класса World (она для тех, кто много ездит в командировки и хочет делать это с комфортом). Ее стоимость зависит от класса (150-200 грн), обслуживание – бесплатное. С этой картой можно получить скидки в заведениях-партнерах (до 30%), а еще – доступ к бизнес-залу Mastercard аэропорта "Борисполь". Также сможете в аэропортах "Борисполь" и "Киев" проходить паспортный и таможенный контроль, сдавать багаж без очереди.

Здесь важно отметить, что в случае с юридическим лицом открыть карту может тот, кто имеет право первой подписи. С ФОПами – сам предприниматель, или тот, кому он выдал доверенность. Кстати, если вы захотите заблокировать карту, это можно сделать так же, как и с обычной картой физлица (в приложениях, терминале, отделении, по звонку в банк по номеру телефона 3700).

"Ключ к счету" – идеальный вариант для ФОПов. Вы ежедневно сталкиваетесь с десятками транзакций: начиная от личных покупок и заканчивая офисным оборудованием и уплатой налогов, а с "Ключом к счету" появится возможность контролировать и отслеживать их в любой момент.

Есть еще и корпоративные карты – их можно выдавать, например, сотрудникам на конкретные нужды. Но разница в том, что к "Ключу к счету" будете иметь доступ только вы, вы сможете давать номер этого счета для принятия оплаты и по необходимости тратить деньги с этой же карты. С корпоративным счетом вам нужно постоянно пополнять карты, а с "Ключом к счету" вы получаете доступ к финансам всего своего бизнеса.

А еще "Ключ к счету", если установлен кредитный лимит, рано или поздно может спасти крупную сделку. Когда вам не хватает оборотных средств, но есть возможность со скидкой или просто на выгодных условиях приобрести нужное оборудование, заплатить за услуги – можно получить кредит. К слову, деньги для малого и среднего бизнеса выдаются под особые условия (вот здесь читайте подробнее об условиях кредитов для МСБ от "Привата").

Что еще немаловажно: комиссии для "Ключа к счету" ниже, чем во многих банковских продуктах для физических лиц. Поэтому ФОПу будет выгоднее распоряжаться своими средствами, в том числе и прибылью, с одного счета, а не переводить заработанные средства на личную карту.

Ну и, как мы писали выше, с такой картой вы фактически застрахованы от проблем с налоговой: платить в бюджет можно в любой момент, а в балансе счета можно увидеть все свои транзакции и показать их во время проверки.

Существуют стандартные лимиты на карте. Можно снимать в банкомате, но у каждого банка есть свои ограничения. У "Привата", к примеру, – 20 тысяч гривен за 3 часа. Стандартный лимит в кассе – 300 тысяч гривен, но сумму можно увеличить до любой необходимой. Лучше всего предварительно позвонить в отделение и предупредить, что собираетесь снять крупную сумму, тогда сотрудники смогут заранее подготовить деньги.

Также по желанию клиента лимит можно снизить.

Если у вас все еще остались вопросы или вы уже решили открыть карту, можно обратиться в любое отделение ПриватБанка или позвонить по номеру 3700 для более детальной консультации. А ответы на самые распространенные вопросы можно найти здесь.

Современные банковские продукты способны значительно упростить жизнь бизнесмена. Без правильного учета, доступа к своим деньгам и возможности быстро получить кредитные средства для пополнения оборота любое предприятие рано или поздно столкнется с проблемами. Обезопасить себя легко – выбирайте лучшие банковские продукты и держите руку на пульсе.