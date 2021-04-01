Приемные в украинских больницах получат почти 5 тысяч единиц современной медтехники по программе "Велике будівництво"

В 2021 году запланировано организовать поставку 4656 единиц медицинского оборудования на суму более 6 млрд гривен для приемных отделений в украинских больницах.

Как сообщает " РБК-Украина", речь идет о тех медицинских учреждениях, в которых проходит реконструкция в рамках президентской программы "Велике будівництво".

"Ангиографы, эндоскопы, электрокардиографы, подъёмники пациентов, дефибрилляторы, функциональные кровати, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, центральные кислородные станции с сетью, аппараты сердечного массажа, центральные станции мониторинга, анализаторы крови, биохимические анализаторы, коагулометрические анализаторы, МРТ и т.д – все это аппаратура, которая очень необходима врачам, чтобы спасать жизни украинцев", – пишет издание.

Как отмечается, многие больницы, особенно в райцентрах, до сих пор даже не имели подобной техники, поэтому пациентов приходилось возить в областные центры. Таким образом некоторые районы Украины теперь навсегда забудут страшную практику, когда надо было ехать за десятки километров в областной центр и терять драгоценное время для спасения жизни.

В 2020 году за средства госбюджета было куплено 466 единиц медицинской аппаратуры для приемных отделений украинских больниц

Что касается 2020 года, то тогда в рамках выполнения "Великого будівництва" за средства госбюджета было куплено 466 единиц медицинской аппаратуры для приемных отделений украинских больниц – 161 компьютерный томограф, 146 цифровых рентгенов, 159 аппаратов УЗД.

Кроме того, одним из требований при проектировании обновленных приемных отделений стало их оснащение "теплыми боксами" для заезда скорых и дальнейшего комфортного сопровождения пациентов в больницу. Это требование реализовывается в тех приемных отделениях, где существуют необходимые условия и техническая возможность.

Всего по итогам 2020-2021 года планируется реконструировать 202 приемных отделения по всей Украине. В Черновицкой, Луганской и Черкасской областях работы по реконструкции приемных отделений завершены уже на 100%.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор президентской программы "Великого будівництва" Кирилл Тимошенко рассказал о том, что при строительстве социальной инфраструктуры особый акцент делается на безбарьерный доступ для маломобильных групп населения.