Правительству направят предложение стартовой цены завода "Большевик" в сумме 1,39 млрд грн – ФГИУ

30 июля в помещении Фонда государственного имущества Украины состоялось заседание аукционной комиссии по приватизации АО "ПКМЗ" (завод "Большевик"). По его результатам в Кабинет Министров Украины будет направлен утвержденный пакет документов с предложениями условий приватизации и стартовой цены аукциона на уровне 1 389 017 000 грн.

Как сообщила пресс-служба ФГИУ, участие в заседании комиссии приняли представители Фонда государственного имущества Украины, АО "ПКМЗ", Государственного концерна "Укроборонпром", Киевской городской государственной администрации, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и компании советника по приватизации "КПМГ-Украина" .

Утвержденные приватизационные условия предусматривают, в частности, сохранение основных видов деятельности, погашение кредиторской задолженности и, учитывая социальную ответственность, предусматривают погашение долгов по выплате заработной платы работникам и перед бюджетом, а также направление инвестиций в ремонт и модернизацию промышленной площадки АО "ПКМЗ" в г. Жашков в сумме более 57 млн грн.

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Приватизация завода "Большевик" – это шанс на вторую жизнь для этого предприятия, имеющего более 500 млн грн долгов. Ведь в предыдущие годы производство было уничтожено, и теперь основной вид деятельности – сдача помещений в аренду. Приватизация позволит не только сохранить рабочие места работникам, но и создать новые и модернизировать производство.