Украинцы могут получить почти 900 грн на оплату коммуналки: что нужно сделать

Украинцам, которые бесплатно поселили у себя дома внутренне перемещенных лиц (ВПЛ, переселенцев), компенсируют часть расходов на коммунальные услуги. В отопительный сезон 2022-23 сумма компенсации за двух переселенцев составляет почти 900 грн в месяц.

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Такое право предусматривает украинское законодательство во время действия военного положения. Чтобы получать компенсацию, нужно соответствовать нескольким критериям:

быть совершеннолетним собственником жилья;

не иметь задолженности за коммунальные услуги;

приютить в своем жилье переселенцев, не взымая с них плату;

зарегистрировать у себя этих ВПЛ.

Для того, что оформить саму компенсацию, нужно обратиться органы местного самоуправления или prykhystok.gov.ua. После регистрации каждый месяц с 1 по 5 число потребуется обновлять данные о ВПЛ, указывая их количество и срок проживания.

Средства будут поступать на счет собственника жилья до 20 числа месяца. Сумма рассчитывается в зависимости от количества зарегистрированных ВПЛ и продолжительности их проживания. В день за одного переселенца компенсируют 14,77 грн.

Важно: сумма компенсации не засчитывается в качестве дохода собственника жилья. Поэтому, если он уже получал субсидию на оплату ЖКХ, помощи его не лишат.

Как сообщал OBOZREVATEL, все субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг в Украине с 1 января 2023 года начали выплачивать только в наличной денежной форме. Это означает, что теперь каждый субсидиант обязан самостоятельно оплачивать полные счета за коммуналку, а сумма помощи будет приходить ему на отдельный счет.

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