Правила торговли б/у автомобилями в Украине хотят кардинально переписать: что задумали нардепы

В Украине предложили кардинально упростить работу компаний, которые занимаются торговлей б/у автомобилями. Если новые правила утвердят, таким фирмам больше не нужно будет перерегистрировать на себя автомобили после покупки у первого владельца и перед продажей второму – достаточно будет заключить два договора купли-продажи.

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Соответствующий законопроект № 9083 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Инициаторами документа являются народные депутаты, в частности глава глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") и его первый зам Ярослав Железняк ("Голос").

Как объяснил Институту исследований авторынка Железняк, с просьбой о законодательных изменениях в профильный комитет Рады обратилась Европейская Бизнес Ассоциация. В результате был разработан документ, который предлагает:

разрешить компаниям с кодом деятельности "торговля транспортными средствами", которые пребывают на учете в Главном сервисном центре МВД, не регистрировать автомобили на себя, если они приобретены для дальнейшей перепродажи ;

; вести обмен данными о транспортных средствах в электронной форме (включая справки об учете авто в Территориальных центрах комплектования).

В чем сейчас заключается проблема

На данным момент, по закону, компании-торвцы подержанными автомобилями обязаны после покупки автомобиля с целью его последующей перепродажи регистрировать это авто на себя. Это означает визит в сервисный центр (СЦ) МВД и получение номерных знаков. Кроме того, требуется постановка на учет в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки ("военкомате") и получение бумажных справок: о постановке на учет автомобиля и о снятии с него – после продажи.

"Из-за архаичности и сложности таких норм, на практике их почти не соблюдают. Комиссионные площадки, выкупая авто, не заключают официальный договор купли-продажи, а берут нотариальную доверенность у бывшего владельца. Перерегистрируют авто уже потом, когда находят на него покупателя. Как следствие, эти операции нигде не фиксируются, не отражаются в бухгалтерии компании и, соответственно, с них не платят никаких налогов", – объяснили эксперты Института исследований авторынка.

Какой будет процедура по новым правилам

1. Владелец привозит подержанный автомобиль на комиссионную площадку. Там проводится проверка и оценка автомобиля, после чего без визитов в СЦ МВД заключается договор-продажи. Продавец получает средства за продажу машины.

2. Компания, которая перепродает автомобили, становится юридическим владельцем машины. К бывшему владельцу не будет возникать никаких претензий, хотя номерные знаки авто и свидетельство о регистрации остаются прежними.

3. После того, как на авто находится покупатель, компания подписывает с ним другой договор купли-продажи. Уже на основе этого документа происходит перерегистрация машины в Сервисном центре МВД.

По информации экспертов, только в 2022 году украинцы перепродали из рук в руки почти 712 тысяч подержанных легковушек (и это только официальные операции). А объемы торговли подержанными авто по меньшей мере в 18 раз превосходят продажи новых.

"При этом в 97,8% случаев покупателями являлись физические лица. И хотя на улицах мы можем увидеть много площадок продаж подержанных авто, в статистике их деятельность почти не отражена. Предлагаемые изменения могут создать благоприятные условия для "легализации" торговли подержанными автомобилями, развития легальных площадок по продаже подержанных авто", – считают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине обновили алгоритм получения водительского удостоверения. Теперь он состоит из пяти шагов, а теоретический экзамен в МВД сдается еще до прохождения практических занятий в автошколе.

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