Повышение железнодорожных тарифов на перевозку угля углубит кризис в энергетике – ДТЭК

Инициатива "Укрзалізниці" повысить тарифы на перевозку угля на 30% усилит кризисную ситуацию в энергетике.

Об этом сообщает пресс служба "ДТЭК Энерго", комментируя недавно обнародованный проект приказа Мининфраструктуры.

"Инициатива дополнительно повышает расходы тепловой генерации до 2 млрд грн в год. Тем более, что эти расходы не были запланированы производителями электроэнергии, поскольку инициатива "Укрзалізниці" не была предусмотрена финансовым планом предприятия", – отметили в "ДТЭК Энерго".

В ситуации, в которой на сегодняшний день оказалась энергетическая отрасль, инициатива повысить тарифы на перевозку угля только усугубит системный кризис в энергетике и не решает проблем УЗ, отметили в компании.

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В проект приказа о повышении тарифов не предоставлено никаких экономических расчетов целесообразности повышения тарифов и влияние роста на отдельные отрасли экономики, и на такие низкомаржинальные грузы как уголь и строительные материалы.

"При действующих тарифах грузовые перевозки являются прибыльными. Их рентабельность превышает 20%. Калькуляция себестоимости услуг "Укрзалізниці" для перевозок отдельно каждого вида груза (в частности, уголь), предприятием не осуществляется, то есть данных, которые свидетельствовали бы об убыточности перевозок по железной дороге угля отсутствуют. Не секрет и то, что глубоко убыточными является не грузовые, а пассажирские перевозки (убыток составляет до 13 млрд грн в год), которые дотируются за счет грузовых перевозок", – пояснили в компании.

В "ДТЭК Энерго" призвали Мининфраструктуры и "Укрзалізницю" отозвать проект приказа об увеличении тарифов на железнодорожные перевозки и вместе с Минэкономики и экспертным обществом, профильными бизнес-ассоциациями реформировать тарифную политику УЗ.

Напомним, ранее с резкой критикой инициативы "Укрзалізниці" выступила Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины. Там отметили, что она приведет к общему кризису в угольной и энергетической отраслях.