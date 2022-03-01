Poster отключил систему для кафе и ресторанов в России и Беларуси

Крупная фудтех-компания Poster полностью остановила работу сервиса в России и Беларуси. Компания предоставляет программное обеспечение для кафе, ресторанов и других заведений общественного питания. В России и Беларуси у нее около 40% клиентской базы, около 10 тыс. заведений используют Poster.

О блокировке сервисов в РФ компания объявила 1 марта в Facebook и в письмах клиентам. "Ваши украинские коллеги по ресторанному бизнесу сейчас стоят перед выбором: закрыться и уйти защищать свою родину либо разливать кофе для волонтеров под звуки сирены. Хотите что-то изменить? Выходите на улицы — нет войне!" – обратилась компания к клиентам из РФ и Беларуси.

Poster также выделил 1,5 млн грн для волонтерских учреждений и предоставит бесплатно полную версию ПО тем заведениям, которые готовят для фронта, волонтеров, бойцов теробороны и на блокпостах.

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"Мы поставили все на нашу победу. Сейчас 10 тыс. заведений из РФ и их сотрудники вместо продукта и сайта Poster видят правдивую информацию о войне в Украине и призыв выходить на улицы", – сообщил CEO компании Poster Родион Ерошек.

Poster – облачная система учета, запущенная в начале 2010-х годов разработчиками из Днепра. Получила широкое распространение в России после 2014 года. Подписку в сервисе можно оплачивать на месяц и на год.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции против РФ уже отразились на жизни всей страны. Обвалился курс рубля, заблокированы многие карты международных систем Visa и MasterCard. Кроме того, из России уходят сети ресторанов и крупные компании.

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