Поставки продукции в ЕС за год взлетели: чем Украина кормит Европу

В 2021 году поставки украинской сельхозпродукции в страны ЕС составили $8,4 млрд. Для сравнения, это аж на 26% больше, нежели в предыдущем году. Так, только плоды и ягоды Европа закупила на $315 млн.

При этом больше 80% поставленной продукции – масла и жиры, зерновые и масличные культуры, а также остатки перерабатывающей промышленности, рассказал замдиректора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев. Об этом сообщается на сайте научного центра.

Пугачев указал, что уже который год к ряду Евросоюз выступает ключевым рынком для сбыта многих агропродуктов из нашего государства. В частности:

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рыба и рыбопродукты – $36 млн (62% стоимости зарубежных продаж этого вида продукции);

яичные продукты – $7 млн (58%);

мед – $128 млн (89%);

живые растения и саженцы – $5 млн (63%);

плоды и ягоды – $315 млн (86%);

рапс – $1,3 млрд (77%);

соевое масло – $227 млн (77%);

рапсовое масло – $174 млн (78%);

кондитерские изделия из сахара – $106 млн (52%);

изделия из теста – $55 млн (76%);

консервированные томаты – $42 млн (78%);

экстракты и концентраты из чая и кофе – $27 млн (66%);

дрожжи – $20 млн (77%);

безалкогольные напитки – $76 млн (55%).

Интересно, что в минувшем году Украине удалось полностью исчерпать квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС таких продуктов: меда, яблочного и виноградного соков, ячменной крупы и муки, консервированных томатов, обработанного крахмала, обработанных продуктов из зерна, яиц, а также мяса птицы. Кстати, в январе 2022-го уже полностью использована квота на мед.

"Что касается перспектив в 2022 году, они выглядят благоприятными в условиях социально-экономической стабильности в Украине и основных наших государствах-партнерах, хорошего урожая культур, формирующих отечественный экспорт, и отсутствия резких изменений мировой рыночной конъюнктуры", – сказал Пугачев.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что Украина нарастила ввоз продовольствия из-за границы. Так, в 2021 году объемы импорта агропродукции увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Главным же поставщиком стала Польша – она продала Украине сельскохозяйственных товаров на $883 млн. Далее идут: Германия ($586 млн), Италия ($586 млн), Турция ($520 млн) и Франция ($351 млн). Кроме того, страна стала закупать из-за границы больше пива.