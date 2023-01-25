Последний госбанк России отрезали от расчетов в долларах

Российский государственный Газпромбанк потерял возможность проводить трансграничные платежи в американских долларах. Такое решение приняли крупные банки США – JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon, которые предоставляли Газпромбанку доступ к своим корреспондентским счетам.

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Трансграничные платежи в долларах будут полностью остановлены с 27 января, однако российский банк уже посоветовал клиентам не проводить их "из-за существенных рисков". Об этом сообщили в самом Газпромбанке российским СМИ.

"Клиенты не смогут осуществлять исходящие трансграничные платежи, получать внешние платежи в долларах. Однако по ряду остальных услуг, в том числе долларовым расчетам внутри банка, конвертации долларов в рубли, евро, юани и обратно, хранению долларовых остатков на счетах клиентов ничего не меняется", – сообщили в банке.

Газпромбанку при этом до сих пор удается избегать прямых западных санкций, несмотря на тесное сотрудничество с Кремлем. Например, финучреждение так и не отрезали от системы SWIFT – из-за того, что банк занимается расчетами за газ, который экспортирует Россия.

Тем не менее после закрытия корсчетов JPMorgan и Bank of New York Mellon в Газпромбанке заявили, что это не ударит по "газовым" транзакциям. Это связано с тем, что РФ заставляет своих партнеров переходить на расчеты в рублях или юанях, а потому, согласно заявлению банка, у него "почти не осталось клиентов, которые платят за газ в долларах". Европейские страны, которые продолжают покупать газ у РФ рассчитываются в основном в евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Один из мировых лидеров по производству платежных терминалов – французская Ingenico – планирует покинуть Россию. Свою деятельность компания хочет свернуть уже в марте 2023 года. По мнению специалистов, это приведет к падению количества терминалов в РФ и росту популярности платежей через QR-коды.

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