Из России уходит крупнейший поставщик POS-терминалов: расчеты переведут на QR-коды

Один из мировых лидеров по производству платежных терминалов – французская Ingenico – планирует покинуть Россию. Свою деятельность компания хочет свернуть уже в марте 2023 года. По мнению специалистов, это приведет к падению количества терминалов в РФ и росту популярности платежей через QR-коды.

Видео дня

Дело в том, что именно этот производитель очень популярен среди российских банков: 50% POS-терминалов в РФ – устройства именно от Ingenico. Все их придется заменить или отказаться от них после первой же поломки, пишет РБК.

Так, среди прочего компания планирует в конце марта свернуть техническую поддержку своей продукции. Также Ingenico 15 февраля уволит всех российских сотрудников, сообщают источники.

Как отмечают российские эксперты, с апреля терминалы Ingenico в РФ будут работать "до первой поломки". Дело в том, что компания самостоятельно занималась программным обеспечением и его обновлениями. Найти подрядчиков, которые заменили бы этот сервис, невозможно.

Продукцией Ingenico пользуются, в частности, крупнейшие банки РФ – Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. В последнем указали, что уже занимаются вопросом замены POS-терминалов.

Однако на это требуются немалые средства. Только один новый платежный терминал стоит в среднем около 150-160 долларов.

Терминалов Ingenico в России – около 2 млн. Соответственно, на полную их замену нужно потратить приблизительно 300 млн долларов.

Поэтому, по мнению некоторых специалистов, количество POS-терминалов в РФ в целом может заметно сократиться. В таком случае станет популярнее оплата через QR-код без терминала.

В целом уже более 83% крупных международных компаний свернули свою деятельность в России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину. Такие подсчеты опубликовала Йельская школа менеджмента.

Аналитики с февраля 2022 года отслеживают заявления 1200 компаний. Из них уже 1000 публично сообщили, что добровольно сокращают свою деятельность в РФ – в той или иной степени сверх санкционного минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России после ухода телекоммуникационных гигантов Nokia и Ericsson заметно ухудшится качество мобильной связи и интернета. Покрытие мобильных сетей вернется к уровню 90-х годов, если ситуация не изменится в течение нескольких лет. Упадет скорость загрузки данных, а телефонные звонки будут обрываться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!