После запуска СП2 'Газпром' пойдет к конечной цели по Украине, – Крутихин

После запуска газопровода "Северный поток-2" "Газпром" приступит к достижению своей конечной цели – к переводу своих транзитных маршрутов с территории Украины на другие направления. Существенно сократить транзит газа через Украину он может уже сейчас.

За подобные действия "Газпрому" не грозят санкции Запада, он может действовать "совершенно безнаказанно". Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал российский эксперт по энергетическим вопросам, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

"Транзит через территорию Украины может быть сокращен даже без запуска "Северного потока-2", поскольку объем газа, который сейчас получает Европа, может быть восполнен маршрутами "Северный поток-1" в Беларусь, Польшу, Германию вполне адекватно. Для транзита останется совсем немного – может быть, Молдова и часть итальянских потребителей", – пояснил он.

Видео дня

В то же время Крутихин предупредил, что даже частичный запуск СП2 может продвинуть "Газпром" к своей цели.

"Если "Северный поток-2" будет запущен хотя бы на половинную мощность, то я думаю, "Газпром" будет добиваться своей конечной цели, то есть перевода своих транзитных потоков на новый маршрут. А снимать эти потоки будут, конечно, с украинской территории", – сказал он.

В этом контексте эксперт заверил, что на санкции Запада в таком случае рассчитывать не приходится. "США сказали, что санкции будут только если ЕС выступит с санкциями, а Германия сказала, что односторонние санкции вводить не будет. Возможны только консолидарные санкции Евросоюза. А солидарности в этом отношении в ЕС нет и вряд ли появится", – пояснил Крутихин.

Таким образом, по его оценкам, "Газпром" может действовать совершенно безнаказанно".

Что касается действующего контракта на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", эксперт допустил, что российский монополист предпочтет заплатить неустойку, как уже не раз делал в подобных случаях. Например, когда была сокращена прокачка газа в Румынию и Словакию. "Take or pay – качай или плати – покроют деньгами", – предположил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стала известна предварительная дата запуска "Северного потока-2" – 1 октября. В "Газпроме" прогнозировали, что уже в текущем году готовы прокачать по СП2 5,6 миллиардов кубометров газа.