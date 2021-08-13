Польская компания хочет задешево купить у "Нафтогаза" заправки – СМИ

Польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen хочет приобрести розничную сеть АЗС "Укрнафта", которая принадлежит госкомпании НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, стороны уже провели переговоры.

В них приняли участие топ-менеджеры PKN Orlen во главе с главой правления Даниэлем Обайтеком, замминистра энергетики Украины Максим Немчинов, заместитель главы МИД Дмитрий Сеник и др. Об этом Enkorr сообщил один из участников переговоров.

Так, стороны обсудили ряд вопросов. Один из них – инвестиции в нефтеперерабатывающую отрасль Украины. Отмечается, что консультации в дальнейшем будут продолжаться.

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PKN Orlen – нефтеперерабатывающая компания, крупнейшая в Польше. Занимается добычей, переработкой и продажей нефти и бензина в Польше, Чехии, Германии и странах Балтики.

Ранее сообщалось, что компания Orlen подписала новый контракт с "Роснефтью", в котором предусматривается сокращение объемов поставок нефти в 2022-2023 годах. Поставки нефти из РФ в Польшу упадут в полтора раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 15 регионах Украины одновременно состоялись следственные действия на 106 автозаправочных станциях сети Glusco, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.