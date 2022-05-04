Польша значительно повысит минималку: сколько будут платить украинцам

Минимальная зарплата в Польше увеличится с 1 января 2023-го до 22,5 тыс. грн (на 2,6 тыс. грн). Это в первую очередь позволит увеличить доходы заробитчан и беженцев, которые останутся в Польше. Им чаще всего платят зарплату, близкую к минимальному уровню.

Об этом сообщает издание UBR. Эксперты считают, что это также повлияет на рынок труда после окончания войны России против Украины и открытию границ. "Львиная часть тех наших трудовых мигрантов, которые работают в Польше, получают зарплату на уровне минимальной заработной платы или немного выше", – прокомментировал UBR.ua президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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Кроме того, эксперты отмечают, что в Польше также развит серый рынок. Часто украинцам официально платят минимальную зарплату, а остальную сумму доплачивают в конвертах. В таком случае повышение минимальной зарплаты может существенно не повлиять на реальный размер зарплат (увеличится официальная часть и уменьшится неофициальная).

"В Польше достаточно распространенная ситуация, когда работников оформляют на минималку, а разницу доплачивают "в черную". К примеру, практически все дальнобойщики из Украины в Польше оформлены на минималку... Считаю, что поднятие минимальной зарплаты частично отразится на росте заработков украинцев в Польше", – полагает глава независимого профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

Отметим, в Польше материальную помощь украинским беженцам в размере 9,5 долл. в день продлили на 60 дней. Такую сумму будут выплачивать в течение 120 дней.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше из-за самой масштабной со времен Второй мировой войны миграции на рынке труда возник кризис. С одной стороны, из страны уехали украинские мужчины, а с другой, – приехало несколько миллионов образованных женщин. Работу для них найти не могут, города переполнены, а вакансии остаются незакрытыми.