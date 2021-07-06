Польша увеличила число вакансий для украинцев: предлагают до 5 тысяч долларов зарплаты
Польша на треть увеличила количество вакансий для украинцев. "Заробитчан" готовы поощрять заработной платой до 5 тысяч долларов и бесплатным жильем.
Также работодатели в Польше обещают работникам трансфер до места работы, обеспечение спецодеждой и оборудованием. Об этом свидетельствуют данные work.ua.
По информации портала, наибольшим спросом пользуются врачи, а также специалисты по укладке плитки и по работе с бетоном.
В частности, в список самых популярных специальностей попали:
врачи
плиточники
бетонщики
специалисты по автоматике
кровельщики
слесари
техники дорожного строительства.
Напомним, в Европейском Союзе спрос на украинских работников вырос на 40%. Польша, Германия и Чехия остаются самыми популярными странами среди украинцев, которые ищут работу за рубежом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Летом 2021-го для работы в Финляндию прибудут до 10 000 человек, в основном из Украины, России и Таиланда, несмотря на опасения, что среди местных жителей резко увеличится опасность распространения COVID-19.
В Польше 56% работодателей нанимают иностранцев, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно. Пандемия COVID-19 не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев.