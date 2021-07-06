Польша увеличила число вакансий для украинцев: предлагают до 5 тысяч долларов зарплаты

Роман Груша
Роман Груша
Рынки и компании
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Украинские заробитчане в Польше

Польша на треть увеличила количество вакансий для украинцев. "Заробитчан" готовы поощрять заработной платой до 5 тысяч долларов и бесплатным жильем.

Также работодатели в Польше обещают работникам трансфер до места работы, обеспечение спецодеждой и оборудованием. Об этом свидетельствуют данные work.ua.

По информации портала, наибольшим спросом пользуются врачи, а также специалисты по укладке плитки и по работе с бетоном.

В частности, в список самых популярных специальностей попали:

  • врачи

  • плиточники

  • бетонщики

  • специалисты по автоматике

  • кровельщики

  • слесари

  • техники дорожного строительства.

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Напомним, в Европейском Союзе спрос на украинских работников вырос на 40%. Польша, Германия и Чехия остаются самыми популярными странами среди украинцев, которые ищут работу за рубежом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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