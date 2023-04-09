Польша приостановила импорт зерна из Украины минимум до июля: заявление властей

Правительство Польши временно приостановило импорт зерна из Украины по меньшей мере до июля. Агентство стратегических резервов страны со вчерашнего дня, 8 апреля, начало закупать потребительскую пшеницу исключительно у польских производителей.

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Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Януш Ковальский в эфире TVP Info. Он добавил, что Европейский Союз (ЕС) не помог Польше исправить сложившуюся ситуацию.

"Европейский Союз не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам и эффективности в первые часы работы господина Роберта Телюса – нового министра – при поддержке как премьер-министра, так и президента, потому что это также было результатом переговоров с президентом Зеленским. Они показали, что мы можем общаться с Украиной и временно приостановить импорт, по крайней мере, до июля", – сказал Ковальский.

Он добавил, что "любая передача полномочий ЕС закончится подобными кризисами". Как отметил Ковальский, не было никакой реакции со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Я считаю, что Европейская комиссия, особенно Германия и Франция, особенно Франция, которая естественно пророссийская, были заинтересованы подложить мину польско-украинским отношениям", – подчеркнул министр.

Напомним, в последнее время фермеры в Европе протестовали из-за падения цен на зерно в связи с импортом из Украины. Так, с помощью тракторов было перекрыто движение транспорта через пограничные пункты на границе между Румынией и Болгарией, сообщал CNN .

Как ранее писал OBOZREVATEL, 2 крупнейших западных поставщика российского зерна – Cargill и Viterra – планируют уйти с российского экспортного рынка. Предполагается, что они прекратят отгрузку зерна непосредственно из России уже с 1 июля 2023 года.

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