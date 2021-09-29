Положить конец потоку трудовых мигрантов из Украины может только изменение экономической политики, – Пензин

В польском Вроцлаве 25-летний украинский гастарбайтер Дмитрий Никифоренко погиб после пыток местных полицейских. Эта трагедия лишь подтвердила тот факт, что Украина должна существенно изменить экономическую политику, чтобы положить конец потоку трудовых мигрантов и дать преференции для отечественного производства.

Об этом заявил экономист Олег Пензин в сюжете "5 канала". Журналисты напомнили, что, как заявляли в "Газете выборчей", к парню применили газ, били кулаками, дубинками и в конце концов задушили, а случаи беззащитности трудовых мигрантов – особенно нелегальных – дело обычное, рассказывают сами работники. Распространенные проблемы – невыплата зарплат и надбавок, нереальные трудовые нормы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Не сделаешь какую-то конкретную норму, делают штрафы, огромные штрафы, снимают с зарплаты, даже если человек отработал 10 часов, с него могут снять эти 10 часов", – приводит пример девушка-заробитчанка.

Выходцы из Украины – на третьем месте по количеству нелегальных трудовых мигрантов в европейских странах. Положить этому конец может только продуманная государственная политика, отмечают экономисты.

"Украина имеет сегодня определенное место в разделении труда, и наши с вами партнеры, в том числе из богатых стран, не сильно ждут украинский конечный продукт на своих рынках... И мы сегодня видим их позицию по консервации той структуры экономики, которая есть на сегодня в Украине... Вызов государству состоит в том, чтобы оно существенно меняло экономическую политику, давая преференции для отечественного производства", – объяснил Пензин.