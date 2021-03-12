Полиграфкомбинат 'Украина' может возглавить подруга экс-топ-менеджера скандального ЕДАПСа – СМИ

Подругу бывшего топ-менеджера скандального консорциума ЕДАПС Ирины Обыденко – Татьяну Бондаренко – хотят сделать новым главой полиграфического комбината "Украина".

Об этом со ссылкой на источник на предприятии пишет "Экономическая правда". По его словам, ее кандидатура уже согласована в Офисе президента. Женщина сейчас занимает должность заместителя директора "Украины" по информационным технологиям и персонализации.

"Получить контроль над полиграфкомбинатом пытается группа людей, которые уже когда-то смогли это сделать. Они грабили страну за счет завышения цен через подставные компании и вывод средств в офшоры", – рассказал собеседник издания.

По его словам, Бондаренко в качестве "своего человека" лоббирует бывший глава консультативного совета и владелец ЕДАПС Юрий Сидоренко.

Издание отмечает, что Сидоренко и Обыденко вместе работают с 1990-х годов. "В 1993 году Сидоренко основал с сестрой ЗАО "Дамиана-Банк" и стал председателем правления. Обыденко также работала в "Дамиана-Банк", а когда его закрыли, возглавляла Коммерческий индустриальный банк, в котором наблюдательный совет возглавлял Сидоренко. Обыденко руководила консорциумом ЕДАПС с момента его основания с 2004 года и до официального прекращения деятельности. Также она является основателем компании Industrial Innovation Group (в Украине зарегистрирована под названием ООО "Инновационно-промышленная группа"). По официальной информации, Сидоренко вышел из компании 2015 года", – пишет "Европейская правда".

По словам источников, Сидоренко и Обыденко продолжают тесно сотрудничать. Также, по их словам, Бондаренко является давней подругой Обыденко со времен работы в Министерстве внутренних дел.

Кроме того отмечается, что после назначения Бондаренко на должность заместителя директора по персонализации, в полиграфкомбинат начали поступать письма с предложениями сотрудничества от Industrial Innovation Group.

"С помощью Бондаренко компания Сидоренко стала победителем на поставку оборудования по персонализации М-601. Две такие системы были поставлены в Украину раньше упомянутой компанией "Полли-Сервис", а затем проданы МВД Украины по цене, завышенной в три раза (4 млн долларов США)", – рассказал собеседник.

Напомним, в 2014 году в МВД заявляли о разоблачении ряда коррупционных схем, связанных с деятельностью концерна ЕДАПС.

Ранее в статье OBOZREVATEL говорилось о связи между ЕДАПС и компанией IIG, в презентации которой участвовал Давид Арахамия – ныне глава парламентской фракции "Слуга народа". После этого глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский потребовал от главы СБУ Ивана Баканова провести расследование.