Поезда теперь будут курсировать по-другому: в Украине меняют расписание

"Укрзалізниця" меняет расписание десятков поездов. Причина – плановые ремонты инфраструктуры, которые, как утверждается, позволят ускорить движение и гарантировать "безопасные и качественные маршруты".

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что изменения, в частности, затронут:

37 поездов, проходящих участок Фастов – Козятин. На период работ они будут замедлены на 5-25 минут;

9 поездов, проходящих участок Одесса — Подольск. С 27 марта по 14 апреля "изменяется расписание движения до 5 мин. на пути следования".

Кроме того, отмечается, претерпевают изменения расписания движения ряд поездов раховского направления. В частности:

поезд №55 Киев – Рахов с 26 марта по 9 мая отправляется из Киева в 18:41 и заканчивает свой маршрут в Ивано-Франковске (вместо Рахова) в 08:12. Обратный рейс №56 Рахов – Киев с 27 марта по 10 мая будет начинаться в Ивано-Франковске (вместо Рахова) и будет следовать привычному расписанию (Ивано-Франковск 20:50, Киев 09:22);

станция Ясиня станет временной конечной для поезда №95/96 Киев – Рахов в период с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Ясини – с 27 марта по 10 мая) за исключением выходных дней. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться со станции Рахов;

для поезда №25/26 Одесса – Рахов с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Яремче – с 27 марта по 10 мая) временной конечной станцией станет Яремче – за исключением выходных дней. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться со станции Рахов;

с 27 марта по 10 мая поезд №809/810 Львов – Рахов – Львов будет курсировать только по выходным, а пригородный поезд №6441/6442 Коломыя – Деловое – Коломыя меняет маршрут на Коломыя – Яремче – Коломыя (кроме выходных, когда будет доезжать до Делового);

"Марморосский экспресс" №753/754/755/756 Рахов – Валя Вишеулуй – Рахов не будет курсировать с 27 марта по 10 мая;

с 12 марта возвращается рейс №807/808 Львов – Коломыя – Львов.

"Все обновленные графики появятся в приложении и на сайте синхронно с открытием продаж на указанные даты", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, региональный филиал УЗ Юго-Западная железная дорога с центром в Киеве теперь будет называться Центральной. Так решило более 417 тысяч украинцев, проголосовавших в приложении Дія в рамках программы "Украинизация объектов железнодорожного транспорта".

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