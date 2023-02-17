Подоляк рассказал, как будут контролировать распределение средств на восстановление Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, выступая на Kyiv Jewish Forum - 2023, подчеркнул, что не должно быть никакой возможности незаконно обогащаться на финансовой поддержке со стороны международных партнеров в послевоенном восстановлении Украины. Для этого будут использовали модели контроля (к примеру, создание международных агентств).

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"Нужно доверие. Необходимо, чтобы не было возможностей незаконно обогащаться. Это очень важно, поскольку это репутационные риски для Украины", – сказал он. Подоляк отметил, что кроме прозрачности расходования финансовой помощи, необходим четкий план действий, который нужно представить и объяснить партнерам.

"Например, мы хотим развивать ту или иную отрасль, но должны быть определенные КРІ, достижение которых должны контролироваться", – пояснил Подоляк.

По его данным, модели контроля использования денег стран-партнеров и доноров пока обсуждаются. Одна из таких моделей – создание международных агентств, которые руководились бы наблюдательными советами из представителей стран-партнеров, а операционная дирекция состояла из представителей Украины.

Напомним, в этом году Kyiv Jewish Forum приурочен к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Лозунг форума, в котором принимают участие президент Израиля, члены Конгресса США, европейские и американские политики, ученые и бизнесмены, – "Stand with Ukraine". Главной площадкой для мероприятия в этом году стал Вашингтон.

Kyiv Jewish Forum был инициирован в 2019 году президентом Еврейской конфедерации Украины, вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса Борисом Ложкиным. Мероприятие стало ежегодным и в 2021 году его онлайн-аудитория выросла до миллиона человек. Партнером KJF-2023 является ведущее еврейское мировое медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.