Почти 6200 директоров бизнеса в Украине станут невыездными из страны

В Украине почти 6200 компаний задолжали государству более 1 млн грн налогов. После вступления в силу "ресурсного" законопроекта № 5600 директора таких компаний не смогут выехать за границу.

Речь идет о фирмах, которые не уплатили миллионную задолженность в течение 240 дней. Таких в Украине насчитывается 6192, подсчитали в "Опендатабот".

Применять ограничения будут после признания долга компании в суде. Впрочем, для этого достаточно только решения налоговой.

Судебное постановление позволит внести директора предприятия-должника в специальный реестр. Кто будет распорядителем такого "списка", пока не известно. Также в законе не указано, сделают ли реестр публичным, т.е. открытым для всех.

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Директор компании-должника окажется невыездным до момента уплаты всех налогов. После этого его должны исключить из реестра и разрешить выезд за границу.

Это не единственные невыездные должники в Украине. Покидать пределы страны уже запрещено:

тем, чья задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей "на ребенка" за четыре месяца;

тем, то оказался в Реестре должников по другой причине (это могут быть, например, неоплаченные штрафы);

должникам-физлицам, выезд которых за границу отдельно запретил суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект № 5600 в Верховной Раде одобрили во втором чтении 30 ноября. Он, а частности, изменяет ряд налогов для украинцев. Так, ставки акциза на алкоголь вырастут минимум на 5%. Вводятся дополнительные 18% налога на доходы физлиц, если они продают третий и последующие объекты недвижимости в течение одного года. Раньше такие сделки облагались налогом в 5%.