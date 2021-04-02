Пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизнедеятельности человека, и мы вновь и вновь возвращаемся к ее последствиям. Тотальный переход в онлайн - очевидное следствие карантина и эпидемии коронавируса. В итоге мы получили значительный рост оборотов в e-commerce. ( по данным Нацбанка). Однако в своем докладе на SheCongress я рассказывала о том, что COVID-19 не стал главной причиной этих изменений, а скорее логичным продолжением тех процессов, которые происходили на протяжении последних 5 лет. За это время усилилась выдача банковских карт, на рынок зашли Apple Pay, Google Pay и Garmin Pay, а ряд запущенных приложений получили не только украинское, но и международное признание.

Но у всего этого могут быть проблемы, ведь 1 октября в парламенте зарегистрировали законопроект №4178, который регламентирует снижение межбанковской комиссии за оплату товаров и услуг через терминал с 1% до 0,3%. То есть снижение ставки интерчейндж - процента межбанковской комиссии. Это комиссия, которую зарабатывает банк-эмитент (банк, выдавший банковскую карту) за POS-транзакции. Такая процентная ставка не является доходом платежной системы, но она является основой существования платежного бизнеса.

Сегодня объем безналичного оборота достиг от 40% до 50%. Если на первых этапах подъема безналичных платежей количество транзакций было небольшим, то сейчас оно внушительно возросло. Именно поэтому мы наблюдаем за лоббированием интересов торговцев в Верховной Раде. Их цель - снижение ставки интерчейндж до европейских размеров – 0,2-0,3%. В Украине ставка интерчейндж больше 1%. Принятие закона по регулированию интерчейндж может привести к значительному спаду безналичной экономики страны.

Но давайте для начала рассмотрим мотивации сторон "За" и "Против" законопроекта, обсуждение которого все наблюдали. Стороной "За" является представитель ритейла, а стороной "Против" - сооснователь всем известного банка в смартфоне. Какие интересы и угрозы представляет для них законопроект №4178?

Мотивация стороны "За", или бизнеса, который принимает оплату картами: они рассматривают этот законопроект как возможно снизить свою затратную часть и повысить доход. Снижение процентной ставки означает увеличение дохода с покупки, рост прибыли. Ритейл и ресторанный бизнес называют существующую комиссию необоснованно завышенной и разоряющей.

Мотивация стороны "Против", или банков: они заявляют, что такое законодательное регулирование не принесет выгоды ни пользователю, ни малому и среднему бизнесу, ни банкам. Ключевой заинтересованный игрок - крупный ритейл. Принятие законопроекта будет означать повышение цен на обслуживание карт для пользователей, отказ от Apple Pay, Google Pay, а также бонусных программ, сокращение терминальной сети, ведь банкам тоже нужно будет покрывать свои затраты.

С одной стороны кажется, что каждая из сторон хочет получить или сохранить выгодную бизнес-модель. Но вот в чем проблема: рост безналичных оплат у крупного ритейла, а, следовательно, снижение нагрузки на инкассацию касс и улучшение пользовательского опыта при оплате, случилось благодаря рыночной ставке интерчейдж. Т.е. ритейл уже обязан банкам тем удобством и cashless-возможностям, которые годами внедряли они совместно с Mastercard и Visa.

Поэтому я абсолютно солидарна с позицией, которую высказывает регулятор, обосновывая необходимость рыночного, а не законодательного регулирования:

При условии снижения размера интерчейнджа, банки пойдут путем остановки развития и, вероятно, свертывания POS-терминальной сети. Чем меньше бизнес, тем быстрее это произойдет. Вероятно, банки начнут переносить свои затраты и на обычных пользователей. В этот момент произойдет рост стоимости обслуживания банковской карты для конечного потребителя. То есть для нас с вами. После принятия 0,2-0,3% комиссии в ЕС, цены на продукты не снизились, зато исчезло понятие "бесплатной банковской карты". Банки также ограничат бонусные предложения, кешбеки, кредитные лимиты и другие программы лояльности. Интерчейндж – это источник заработка банка в розничном бизнесе. За счет этого заработка банк держит штат работников, закупает терминалы и обслуживает их. В Украине этим занимается именно банк.

Сегодня крупнейшие банки-эквайеры озвучили общее предложение насчет поэтапного снижения интерчейджа: с 1,2% в июле 2021 года до 0,9% в июле 2023 года. Банки предложили рыночный компромисс и дали ряд идей по стимулированию эквайринга. Что же ответят на это?