"Платить "Газпрому" не будем": один из поставщиков газа в ЕС отказался от услуг России

После заявления президента РФ Владимира Путина о том, что европейские компании должны рассчитываться за российский газ рублями, литовский поставщик Ignitis grupe отказался от услуг "Газпрома". Кроме того, в ЕС активно рассматривают варианты снижения зависимости от российских энергоресурсов.

Как сообщает издание delfi, контролируемый государством литовский поставщик газа Ignitis сообщает, что больше не будет покупать российский газ и рассчитываться с этим концерном, который контролируется Кремлем.

"Мы платежей "Газпрому" не планируем, поэтому для нас неактуально, но попкорном закупимся", – сказал менеджер по связям с общественностью Ignitis grupe Артурас Кетлерюс.

Кроме того, США и Европейский Союз разрабатывают механизм уменьшения зависимости ЕС от российских энергоресурсов, пишет Bloomberg. ▪️По словам советника президента США Джейка Саливана, механизм будет предусматривать поставки американского газа и водорода в Европу.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что согласие стран ЕС платить за российский газ рублями фактически будет означать "помощь россиянами убивать украинцев".

Зачем Путин заставляет покупать рубли?

Политическое влияние на ЕС. Путин пытается показать зависимость запада от энергоресурсов РФ. Заставив их покупать рубль, он фактически продемонстрирует такую зависимость.

Исключение будущих санкций. Ранее экс-посол США в РФ Майкл Макфол предлагал платить за российские газ и нефть на специальный счет. Средства с этого счета россияне не могли бы тратить ни на что, кроме критического импорта (например, лекарства). Если Россия заставит покупать рубли, они будут получать валюту от западных стран и смогут использовать ее как угодно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший российский нефтегазовый магнат, оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что все фонды России (национального благосостояния, Пенсионного фонда, средства Центробанка, валютные резервы) обнулились. При этом президент РФ Владимир Путин пытался обойти будущие санкции, накапливая золото, однако теперь он не сможет его продавать.

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